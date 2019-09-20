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Миллионы людей по всему миру вышли на климатическую забастовку. Ее придумала шведская школьница Грета Тунберг
3 минуты
16:14, 20 сентября 2019
20 сентября миллионы людей по всему миру
вышли на климатическую забастовку
. Акцию в 2018 году придумала шведская школьница Грета Тунберг. Она объявила, что не будет ходить в школу по пятницам, пока власти не выполнят условия Парижского соглашения по климату. Сегодня идею Тунберг поддержали по всему миру — от Австралии до Америки. В Нью-Йорке более чем миллиону школьников разрешили на законных основаниях прогулять школу, чтобы принять участие в климатической забастовке. В Нью-Йорке проходит саммит ООН, посвященный изменениям климата, в котором принимает участие и Грета Тунберг. В США она
пришла под парусом
, чтобы снизить негативное воздействие на окружающую среду.
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