Тейлор Свифт расплакалась из-за банана. 🍌 Что еще хуже, ее мама отправила это видео Джимми Фэллону

Американская певица Тейлор Свифт поучаствовала в вечернем шоу Джимми Фэллона. Во время интервью ведущий начал расспрашивать свою собеседницу об операции по коррекции зрения, которую та недавно перенесла. Свифт очень удивилась, ведь она никому об этом не рассказывала.

Оказалось, после операции мама Свифт сняла свою дочь на видео. Та под воздействием медикаментов расплакалась из-за того, что оторвала себе не тот банан (а ведь плакать ей запретили врачи!). Свифт в итоге все-таки съела банан лежа в кровати, приговаривая «Мой разум жив». Мама передала эту запись Джимми Фэллону, который включил ее в эфире. Певица, смотревшая этот ролик вместе с Фэллоном, рассмеялась — и в шутку поругала свою маму.

The Tonight Show Starring Jimmy Fallon