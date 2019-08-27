Не знаете, кто такая Тейлор Свифт? Все нормально, Джон Траволта тоже не в курсе!

Кажется, Джон Траволта не знает, как выглядит Тейлор Свифт. Это выяснилось на церемонии MTV Video Music Awards, когда Траволта вручал Свифт награду в самой престижной категории «Видео года» за клип на композицию «You Need to Calm Down».

Видимо, еще перед вручением Траволта почувствовал — что-то пойдет не так. Актер решил не читать фамилию лауреата премии, пошутив, что «неправильно произнесет какую-нибудь хрень и облажается». Опасения Траволты можно понять — в 2014 году на церемонии вручения «Оскара» он по ошибке прочитал имя «Идина Мензел» как «Адель Дазим».

В итоге фамилию Свифт объявила соведущая актера Куин Латифа. Но когда певица и ее команда вышли получать статуэтку, что-то действительно пошло не так. Вместо самой Свифт Траволта чуть не вручил награду ее двойнику — дрэг-квин Джейд Джоли.

Джон Траволта не узнал Тейлор Свифт! (или сделал вид) Meduza

Старый мем с оглядывающимся Траволтой внезапно снова актуален.

Фото в анонсе: Matt Sayles / Invision / AP / Scanpix / LETA