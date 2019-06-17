Гомофобы протестуют, а геям наплевать: Тейлор Свифт выпустила клип в поддержку ЛГБТ В нем певица обнимается с Кэти Перри в костюме бургера

Американская певица Тейлор Свифт выпустила клип на песню «You Need To Calm Down» — и это ее заявление в поддержку . Действие ролика разворачивается в , где в этот момент отмечают гей-свадьбу. В клипе показана группа протестующих, безуспешно митингующих возле парка.

Taylor Swift — You Need To Calm Down TaylorSwiftVEVO

В ролике снялись три десятка знаменитостей и друзей Тейлор Свифт. В частности, это певец Адам Ламберт, актер Райан Рейнольдс, дрэг-квин Ру Пол, телеведущая Эллен Дедженерес, пять звезд шоу «Queer Eye», актриса Лаверна Кокс, а также неожиданное камео певицы Кэти Перри.

Кэти Перри появляется в конце ролика в роли — она обнимается с Тейлор Свифт, которая изображает картошку фри. Певицы долгое время враждовали, но сделали первые шаги к примирению в мае 2018 года. Перед выходом клипа в сети появились слухи, что певицы поцелуются в ролике, но Свифт это опровергла.

Клип Тейлор Свифт заканчивается титром: «Давайте покажем нашу гордость, потребовав, чтобы на национальном уровне законы по-настоящему относились ко всем гражданам одинаково».

Певица призвала подписывать ее петицию, в которой она просит Сенат поддержать закон о равенстве, дающий ЛГБТК-сообществу широкие меры защиты. 17 мая этот закон поддержала Палата представителей.

Песня «You Need To Calm Down» войдет в седьмой альбом Тейлор Свифт «Lover», премьера которого намечена на 23 августа.

15 июня Тейлор Свифт выступила в гей-баре Stonewall Inn в Нью-Йорке, где отмечали 50-летие со дня Стоунволлского восстания в 1969 году, с которого началось движение за права геев.

В апреле 2019 года Тейлор Свифт пожертвовала более 100 тысяч долларов организации Tennessee Equality Project, поддерживающей представителей ЛГБТК-сообщества.