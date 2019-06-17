Гомофобы протестуют, а геям наплевать: Тейлор Свифт выпустила клип в поддержку ЛГБТ В нем певица обнимается с Кэти Перри в костюме бургера
Американская певица Тейлор Свифт выпустила клип на песню «You Need To Calm Down» — и это ее заявление в поддержку ЛГБТК+. Действие ролика разворачивается в трейлерном парке, где в этот момент отмечают гей-свадьбу. В клипе показана группа протестующих, безуспешно митингующих возле парка.
В ролике снялись три десятка знаменитостей и друзей Тейлор Свифт. В частности, это певец Адам Ламберт, актер Райан Рейнольдс, дрэг-квин Ру Пол, телеведущая Эллен Дедженерес, пять звезд шоу «Queer Eye», актриса Лаверна Кокс, а также неожиданное камео певицы Кэти Перри.
Кэти Перри появляется в конце ролика в роли бургера — она обнимается с Тейлор Свифт, которая изображает картошку фри. Певицы долгое время враждовали, но сделали первые шаги к примирению в мае 2018 года. Перед выходом клипа в сети появились слухи, что певицы поцелуются в ролике, но Свифт это опровергла.
Клип Тейлор Свифт заканчивается титром: «Давайте покажем нашу гордость, потребовав, чтобы на национальном уровне законы по-настоящему относились ко всем гражданам одинаково».
Певица призвала подписывать ее петицию, в которой она просит Сенат поддержать закон о равенстве, дающий ЛГБТК-сообществу широкие меры защиты. 17 мая этот закон поддержала Палата представителей.
- Песня «You Need To Calm Down» войдет в седьмой альбом Тейлор Свифт «Lover», премьера которого намечена на 23 августа.
- 15 июня Тейлор Свифт выступила в гей-баре Stonewall Inn в Нью-Йорке, где отмечали 50-летие со дня Стоунволлского восстания в 1969 году, с которого началось движение за права геев.
- В апреле 2019 года Тейлор Свифт пожертвовала более 100 тысяч долларов организации Tennessee Equality Project, поддерживающей представителей ЛГБТК-сообщества.