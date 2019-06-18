Почему Тейлор Свифт переоделась в картошку фри? Откуда у нее бабочки на спине? И кто все эти люди? Вот что зашифровано в новом (самом политическом!) клипе певицы «You Need to Calm Down»
17 июня вышел новый клип Тейлор Свифт «You Need to Calm Down» — его премьера прошла в эфире передачи «Доброе утро, Америка!». В песне Свифт обращается к хейтерам — она просит их успокоиться и перестать всех оценивать. В видео снялись десятки звезд, почти все из них — открытые гомосексуалы, в финальном титре певица призывает фанатов подписать петицию в поддержку ЛГБТК-сообщества. Клип уже называют главным политическим высказыванием исполнительницы и находят в нем пасхалки ко всему ее творчеству. «Медуза» рассказывает, что зашифровано в новом клипе певицы.
На стене — цитата Шер
В начале клипа Тейлор просыпается в своем розовом трейлере, на стене которого в рамочке висит картина с надписью «Mom, I am a rich man». Это известная цитата певицы Шер из интервью 1996 года журналистке Джейн Поли: «Однажды моя мама сказала мне, что когда-нибудь мне придется угомониться и выйти замуж за богатого человека. Я ответила: „Мама, я и есть богатый человек“». В 2016 году этот эпизод интервью разошелся по фейсбуку, многие поддержали эту мысль, некоторые издания даже писали, что фразу стоит вытатуировать у себя на веках изнутри, чтобы видеть ее каждый день.
Позже в твиттере Шер появился скриншот из клипа с ее цитатой. Тейлор отреагировала: «Когда у вас песня про то, что нужно успокоиться, а в видео есть цитата Шер и она выкладывает ее [у себя в твиттере] — вот тут уже не получается успокоиться».
Больше никаких змей, только бабочки
На выходе из трейлера Тейлор демонстрирует огромную татуировку во всю спину: на ней змея, окруженная бабочками. Певица не в первый раз использует этот образ — с него начинается ее предыдущий клип «ME!», в котором нападающая рептилия вдруг разрывается на десятки красивых мотыльков. Видимо, певица имеет в виду изменения в собственной жизни и творчестве.
После ее конфликтов с бывшим бойфрендом Кельвином Харрисом, телезвездой Ким Кардашьян и рэпером Канье Уэстом хейтеры начали называть ее змеей и заваливать ее соцсети соответствующими эмодзи. В 2017 году вышел ее альбом «Reputation», в котором она много говорила про принятие своей негативной, «змеиной» сущности. Теперь же Тейлор успокоилась и снова вернулась к легкости и радости — от змей к бабочкам.
Цветок в бокале — привет Карли Клосс
Уже несколько лет в фанатском сообществе Свифт обсуждают ее возможную бисексуальность. Эти слухи связаны прежде всего с подругой певицы — супермоделью Карли Клосс, с которой, по мнению некоторых поклонников певицы, у нее может быть роман (пару уже прозвали Кейлор). Желтые цветы, похожие на ромашки, — это символ Кейлор, считают фанаты, так как однажды Карли Клосс запостила фото такого цветка в своем инстаграме и написала, что у нее было лучшее путешествие (все почему-то подумали, что они были вместе с Тейлор).
Даже горящий трейлер, из которого выходит Свифт, по мнению некоторых фанатов, может быть отсылкой к трейлеру из совместной фотосессии Тейлор и Карли для Vogue.
В другой сцене клипа, где певица идет по улице с шоуменом Тодриком Холлом, ее волосы выкрашены в бирюзово-фиолетово-розовый цвет, что многим напомнило флаг бисексуального сообщества (правда, на нем нет бирюзового цвета). Впрочем, все это только слухи, — возможно, именно над ними певица и издевается, используя все эти символы в видео.
Звезды ютьюба, инстаграма и телевидения празднуют гей-свадьбу
В клипе снялись многие известные открытые гомосексуалы. У одного из трейлеров, раскрашенного в цвета радуги, танцует Декстер Мейфилд — хореограф, модель и блогер. Он получил известность в 2015 году, когда принял участие в модном показе Marco Marco в Лос-Анджелесе — тогда он прошел по подиуму в костюме из неопрена и сорвал овацию. Вместе с Мейфилдом в сцене появилась блогер, комик и актриса Ханна Харт — ведущая ютьюб-шоу «Моя пьяная кухня», в котором она готовит в состоянии алкогольного опьянения. В других видео на своем канале она рассказывает о своем личном опыте, например о том, как делала каминг-аут.
В одной из сцен через забор здороваются актриса Лаверн Кокс (звезда сериала «Оранжевый — хит сезона», трансгендерная женщина и ЛГБТ-активистка) и инстаграм-блогер Честер Локхарт, участник бродвейских мюзиклов и популярный вайнер. Мимо проходит Тейлор Свифт под руку с шоуменом Тодриком Холлом — певцом, полуфиналистом девятого сезона «American Idol», хореографом шоу «Королевские гонки Ру Пола» и главным героем передачи «Todrick» на MTV (Холл — открытый гей).
В это же время в трейлерном городке отмечают гей-свадьбу актера Джесси Тайлера Фергюссона («Американская семейка») и адвоката Джастина Микиты — но в реальности они женаты уже два года. Церемонию проводит певица Сиара, которая долгое время поддерживает ЛГБТ-сообщество. К примеру, свою собственную свадьбу с игроком в американский футбол Расселом Уилсоном она перенесла из Северной Каролины из-за того, что в штате людям не разрешили пользоваться туалетами, которые соответствуют их гендерной идентичности.
Тейлор устраивает чаепитие с экспертами шоу «Queer Eye» — Карамо Брауном (специалист по культуре и стилю жизни), Энтони Поровски (эксперт по еде и вину), Джонатаном Ван Нессом (парикмахер), Бобби Берком (дизайнер) и Таном Френсом (эксперт по моде). В своем шоу они переделывают жизнь обычных американцев: их дома, гардероб, привычки и отношение к себе. А еще в клипе появляется американский фигурист Адам Риппон, сделавший каминг-аут в 2015 году, — он продает мороженое.
Адам Ламберт делает татуировку Эллен Дедженерес
Еще две звезды — певец Адам Ламберт и комик Эллен Дедженерес — сняты в закрытом трейлере. Ламберт делает Дедженерес татуировку «Cruel Summer». Многие подумали, что это отсылка к песне группы «Bananarama» 1984 года, но, похоже, так будет называться один из треков на альбоме Тейлор Свифт «Lover», который выйдет 23 августа.
Судя по всему, татуировка Дедженерес — настоящая. Ее заметили под рукавом рубашки ведущей в майском интервью с Тейлор Свифт.
В клипе зашифрованы и другие названия треков с нового альбома
Мейфилд и Харт танцуют возле почтового ящика с надписью «Love letters only», на бутылке в трейлере Свифт этикетка «Pink Champagne», на киоске с мороженым надпись «Snow Cones» — не исключено, что все это названия песен с будущего альбома. Как и само слово «Lover», которое написано на чехле телефона Свифт. Дата выхода зашифрована в кулоне на шее певицы — там ее любимое число 13. Как объяснила сама Свифт, если сложить все значения цифр в дате 23 августа (2+3+8), получится 13. А еще у нее 13 чисел на циферблате часов и 13 кубиков на столе.
В одном из эпизодов актриса, танцовщица и певица Хейли Кийоко, совершившая в 2017 году каминг-аут как лесбиянка, стреляет из лука в мишень и попадает в центр, где написано «5». Фанаты считают, что в пятом треке на будущем альбоме Кийоко и Свифт споют вместе — они уже выступали на одной сцене. Названия песни пока нет, поэтому дуэт зашифровали именно так, полагают поклонники.
На маскараде поп-королев никто не победил
Певицу и ее друзей окружают митингующие гомофобы, но стычку прерывает актер Билли Портер (звезда сериала «Поза» и многих ковровых дорожек последних лет), который устраивает «Маскарад поп-королев». На сцене, к которой ведет красная дорожка, — соревнование дрэг-квин в образах известных певиц: Татьяна — Ариана Гранде, Тринити Тейлор — Леди Гага, Дельта Уорк — Адель, Тринити К. Боне — Карди Би, Джейд Джоли — Тейлор Свифт, Райли Нокс — Бейонсе, Адор Делано — Кэти Перри, Аʼкерия Ш. Давенпорт — Ники Минаж. Но сражение за корону превращается в перекидывание тортами. Корона, которую выносит на сцену актер Ру Пол, не достается никому. Потому что каждая — королева, поет Тейлор.
Райан Рейнольдс рисует гей-бар, а фанаты путают его с журналистом
Актер Райан Рейнольдс рисует в клипе знаменитый нью-йоркский гей-бар Stonewall Inn. Рядом с ним в 1969 году после полицейской облавы прошли первые организованные выступления геев, вошедшие в историю как Стоунуоллские бунты. Недавно там выступила и сама Тейлор Свифт.
После выхода клипа Тейлор написала твит, в котором отметила всех его участников. Фанаты тут же начали заваливать Райана Рейнольдса сообщениями, но выяснилось, что певица перепутала Райанов Рейнольдсов (кто бы мог подумать, что ник актера не @RyanReynolds, а @VancityReynolds) и сообщения пришли журналисту Райану Джи Рейнольдсу. Тот ответил: «Я ценю это внимание, но вы ищете другого Рейнольдса. P. S. Но вообще я большой поклонник — особенно [песен] „Style“ и „Shake It Off“. Серьезно. Спросите моих сыновей-подростков, я пою с ними эти песни в машине. Но вообще я старый и унылый». Сам актер пока никак не прокомментировал свое участие в клипе. Он с 2012 года женат на актрисе Блейк Лавли, сейчас они ждут третьего ребенка.
Бургер Кэти и картошка Тейлор наконец-то помирились!
Кульминация клипа — встреча Тейлор Свифт и ее, как было принято считать, заклятого врага Кэти Перри. Исполнительницы конфликтовали давно: сначала из-за того, что Кэти якобы пыталась переманить танцоров из группы поддержки Тейлор. Последняя записала про это песню «Bad Blood» («Вражда»), Перри ответила треком «Swish Swish»: «Ты играешь устало, тебе пора на покой, ты мила, примерно как истекший купон». Позже Тейлор, вернувшись в стриминговый сервис Spotify (этого возвращения ждали очень долго), чуть не сорвала выход альбома Перри «Witness».
Но, судя по видео Свифт, певицы помирились — теперь они образуют хэппи-мил. Видимо, это отсылка к костюму Перри на Met Gala этого года — там она тоже нарядилась в бургер, но ей явно не хватало рядом дружественной картошки.