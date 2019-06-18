Почему Тейлор Свифт переоделась в картошку фри? Откуда у нее бабочки на спине? И кто все эти люди? Вот что зашифровано в новом (самом политическом!) клипе певицы «You Need to Calm Down»

Звезды ютьюба, инстаграма и телевидения празднуют гей-свадьбу

В клипе снялись многие известные открытые гомосексуалы. У одного из трейлеров, раскрашенного в цвета радуги, танцует Декстер Мейфилд — хореограф, модель и блогер. Он получил известность в 2015 году, когда принял участие в модном показе Marco Marco в Лос-Анджелесе — тогда он прошел по подиуму в костюме из неопрена и сорвал овацию. Вместе с Мейфилдом в сцене появилась блогер, комик и актриса Ханна Харт — ведущая ютьюб-шоу «Моя пьяная кухня», в котором она готовит в состоянии алкогольного опьянения. В других видео на своем канале она рассказывает о своем личном опыте, например о том, как делала каминг-аут.

В одной из сцен через забор здороваются актриса Лаверн Кокс (звезда сериала «Оранжевый — хит сезона», трансгендерная женщина и ЛГБТ-активистка) и инстаграм-блогер Честер Локхарт, участник бродвейских мюзиклов и популярный вайнер. Мимо проходит Тейлор Свифт под руку с шоуменом Тодриком Холлом — певцом, полуфиналистом девятого сезона «American Idol», хореографом шоу «Королевские гонки Ру Пола» и главным героем передачи «Todrick» на MTV (Холл — открытый гей).

В это же время в трейлерном городке отмечают гей-свадьбу актера Джесси Тайлера Фергюссона («Американская семейка») и адвоката Джастина Микиты — но в реальности они женаты уже два года. Церемонию проводит певица Сиара, которая долгое время поддерживает ЛГБТ-сообщество. К примеру, свою собственную свадьбу с игроком в американский футбол Расселом Уилсоном она перенесла из Северной Каролины из-за того, что в штате людям не разрешили пользоваться туалетами, которые соответствуют их гендерной идентичности.

Тейлор устраивает чаепитие с экспертами шоу «Queer Eye» — Карамо Брауном (специалист по культуре и стилю жизни), Энтони Поровски (эксперт по еде и вину), Джонатаном Ван Нессом (парикмахер), Бобби Берком (дизайнер) и Таном Френсом (эксперт по моде). В своем шоу они переделывают жизнь обычных американцев: их дома, гардероб, привычки и отношение к себе. А еще в клипе появляется американский фигурист Адам Риппон, сделавший каминг-аут в 2015 году, — он продает мороженое.