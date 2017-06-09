Тейлор Свифт вернула все свои песни в Spotify. Возможно, чтобы насолить Кэти Пэрри

Всего два-три года назад Тейлор Свифт боролась со стриминговыми платформами. В ноябре 2014 года певица удалила всю свою музыку из Spotify. Она объявила, что стриминговые сервисы вредят продажам альбомов и обесценивают труд музыкантов.

В июне 2015-го Тейлор Свифт отказалась выложить свой новый альбом «1989» в только что появившийся сервис Apple Music. Певица протестовала против того, что Apple не собиралась выплачивать роялти музыкантам за прослушивания во время пробного трехмесячного периода.

Apple быстро сдала назад и согласилась платить роялти даже во время бесплатного периода. После этого Тейлор Свифт выложила свой альбом в Apple Music и отдала сервису эксклюзивные права на фильм о своем мировом туре, а также снялась в серии рекламных роликов для него.

Taylor — Dance Like No Oneʼs Watching Beats 1 Radio

В других стриминговых сервисах последнего альбома певицы до сих пор не было. Но 8 июня она объявила, что меняет свое решение: в честь того, что «1989» купили 10 миллионов раз, а все песни в целом — 100 миллионов раз, ее альбомы появились во всех стриминговых сервисах, включая Spotify.

Баннер в Spotify: «Тейлор Свифт вернулась. Послушайте все ее величайшие хиты прямо сейчас»

Тейлор Свифт решила вернуться в Spotify накануне выхода нового альбома Кэти Пэрри «Witness». Как считают журналисты, возможно, своим громким возвращением Свифт решила затмить выход альбома Пэрри.

У певиц напряженные отношения. Исполнительницы поссорились из-за того, что Кэти Пэрри пыталась переманить к себе танцоров из группы поддержки Тейлор Свифт. У последней даже есть песня «Bad Blood» («Вражда») о певице, которая пыталась саботировать ее тур. Кэти Пэрри говорила, что вражду начала Свифт, «и ей пора заканчивать».

Katy Perry Carpool Karaoke The Late Late Show with James Corden

Считается, что новая песня Кэти Пэрри «Swish Swish», которая выйдет на альбоме «Witness», адресована конкурентке. В ней есть такие строчки:

Ты играешь устало, тебе пора на покой,

Ты мила, примерно как истекший купон.

Katy Perry: Swish Swish — SNL Saturday Night Live

Тейлор Свифт ничего нового про конфликт с Кэти Пэрри не говорила.