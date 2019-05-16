Нужно ли мыть ноги в душе? А может, ну его? Так звучит главный спор недели: участвуют телеканалы и Тейлор Свифт

В твиттере вот уже несколько дней идет ожесточенный спор: нужно ли мыть ноги в душе? Началось все с опроса, опубликованного пользователем под ником Arpwel. Одни считают, что без мытья ног принять душ просто невозможно. Другие заявляют, что в этом нет смысла — разве что после посещения спортзала. Третьи и вовсе переключились на спор о мытье ушей.

На момент публикации заметки опрос собрал более 850 тысяч голосов. Результаты такие: 80% опрошенных моют ноги в душе, а остальные 20% — воздерживаются.

К обсуждению подключились американские телеканалы. Например, ведущая Эллен Дедженерес поговорила о мытье ног с певицей Тейлор Свифт. Исполнительница призналась, что специально ноги все же не моет. По ее мнению, в этом никакой нет нужды — ведь она их бреет, а крем для бритья и есть в каком-то смысле мыло.

Фрагмент передачи с Тейлор Свифт TheEllenShow

А что, крем это и правда мыло?

Дарья Саркисян, медицинский журналист «Медузы»

На самом деле Тейлор Свифт частично права! Нет однозначных рекомендаций по поводу того, нужно ли мыть тело с мылом или можно обойтись без него. Поэтому неважно, похож ли крем для бритья на мыло или нет. Судя по всему, это никак не отражается на здоровье. Но с мылом нужно обязательно мыть ступни — тут вопросов быть не может.

Важный вопрос!

Фото в анонсе: I.Dr / Shutterstock.com