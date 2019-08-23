Американская певица Тейлор Свифт выпустила седьмой студийный альбом (который продался тиражом в почти миллион копий еще до выхода!). Релиз под названием «Lover» состоит из 18 треков. Среди них есть совместные песни с кантри-группой Dixie Chicks и вокалистом Panic! At the Disco Брендоном Ури.

В «Lover» Свифт рассказывает, как из наивной 13-летней девочки она превратилась в одну из главных звезд музыкальной индустрии — и чего ей стоила эта трансформация. Певица обращается к неприятным моментам своей жизни: вспоминает, как ее матери диагностировали рак. Свифт упоминает и скандалы, в которые ее втягивали — вроде того, что рэпер Канье Уэст назвал исполнительницу «сучкой» в своем треке «Famous».

На альбоме Свифт затрагивает и общественно важные темы. «You Need To Calm Down» — это высказывание в поддержку ЛГБТ-сообщества (обязательно посмотрите клип ниже и почитайте наш разбор).

Клип на один из синглов альбома TaylorSwiftVEVO

Кроме того, Свифт выпустила клип на заглавную песню альбома. Вот он:

TaylorSwiftVEVO