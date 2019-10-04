Тайка Вайтити и Райан Рейнольдс радуются первой возможности поработать вместе Какой еще «Зеленый фонарь»? Не было никакого «Зеленого фонаря» 😐

На проходящем с 3 по 6 октября в Нью-Йорке фестивале популярной культуры Comic-Con представили фильм «Свободный» (Free Guy) режиссера Шона Леви. Это фантастическая экшн-комедия о банковском служащем, который понимает, что на самом деле он — второстепенный персонаж видеоигры. Его играет Райан Рейнольдс.

У фильма нет даже тизера, но анонс все равно получился что надо — благодаря интервью с актерским составом. На видео, которое Рейнольдс опубликовал у себя в твиттере, он, Джоди Комер («Убивая Еву»), Джо Кири («Очень странные дела») и Тайка Вайтити (режиссер и исполнитель нескольких второстепенных ролей в «Тор: Рагнарек») обсуждают фильм и свои впечатления от работы друг с другом.

Рейнольдс и Вайтити наперебой расхваливают друг друга и несколько раз подчеркивают, как рады наконец-то поработать над фильмом вместе — ведь это происходит впервые. Их коллеги замечают неладное и совместными усилиями вспоминают фильм, в котором Райан и Тайка снимались вместе.

Кири: «Зеленый фонарь»!

Комер: Да-да!

Рейнольдс: Нет, вряд ли. Возможно, вы думаете о ком-то другом <…> Сет Роген, «Зеленый шершень». Он потрясающе там сыграл.

Вайтити: Да, точно! Вот где вы запутались. Никто из нас не Сет Роген.

Кири: Да нет, вы играли в «Зеленом фонаре».

Комер: Это точно был «Зеленый фон…».

(Вайтити и Рейнольдс исчезают. Занавес)

Райану Рейнольдсу довольно часто припоминают его роль в «Зеленом фонаре» — одном из самых провальных фильмов о супергероях. Он и сам шутил над этим в обеих частях «Дэдпула». Например, в сцене после титров второго фильма Дэдпул отправляется в прошлое и убивает Райана Рейнольдса, который только что прочитал сценарий «Зеленого фонаря» и с энтузиазмом готовится сниматься в нем.

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