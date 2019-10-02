Мальчик из Миннесоты победил в забеге на 10 километров. 🏃‍♂️ Все потому что свернул не туда

Девятилетний Кейд Ловелл из штата Миннесота победил в забеге на 10 километров — и все потому что свернул не туда в самом конце забега на 5 километров. Дело в том, что волонтер, следивший за участниками мероприятия, по ошибке отправил Ловелла по маршруту, утвержденному для другого забега. Мальчик удивился, но продолжил бежать.

В итоге Ловелл не просто финишировал одним из первых в своей возрастной группе, он обогнал вообще всех конкурентов с большим отрывом. Ловелл пробежал 10 километров за 48 минут 17 секунд — на минуту раньше, чем бегун, занявший второе место. А ведь средний возраст участников забега на 10 километров — 38 лет.

Организаторы перерегистрировали мальчика на участие в забеге, в котором он по факту участвовал. Родители Ловелла, так и не встретившие его в конце забега на 5 километров, испугались за пропавшего сына. А как только нашли его, пообещали наказать его. И только потом узнали, что мальчик не виноват — более того, его нужно поздравить с победой!

Сам Ловелл говорит, что добился подобного результата благодаря тренировкам по три раза в неделю.