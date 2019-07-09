В США тираннозавры устроили забег на ипподроме (ну, почти!)

В американском городе Оберн, штат Вашингтон, прошел забег людей в костюмах тираннозавров. Мероприятие проводилось на ипподроме при казино Emerald Downs. Всего в забеге участвовали 25 динозавров. Соревнование вышло драматичным — один из тираннозавров упал прямо посреди трека. В итоге победил динозавр под номером 13.

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Забег организовали сотрудники вашингтонской компании, занимающейся борьбой с насекомыми и грызунами. Раньше они уже устраивали забеги в тогах и гавайских нарядах, но костюмы тираннозавров понравились им больше.