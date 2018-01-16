Ученые обнаружили новый вид динозавров. У них было оперение всех цветов радуги!

Группа ученых из США и Китая описала неизвестный до этого вид динозавров Caihong juji — с севернокитайского языка это переводится как «радуга с большим гребнем». Нетрудно догадаться, почему!

Velizar Simeonovski / The Field Museum for the University of Texas at Austin / Reuters / Scanpix / LETA

Caihong juji жили 161 миллион лет назад и были размером с утку. На шее, голове и крыльях у динозавров было оперение всех цветов радуги. Останки нового вида впервые обнаружил фермер на северо-востоке Китая.

Несмотря на оперение, эти динозавры не умели летать. Перья им были нужны для привлечения половых партнеров и сохранения тепла.