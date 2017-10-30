Во Франции обнаружили новый вид динозавров. Они ели растения, которые больше никому не нравились

Французские и бельгийские ученые обнаружили новый вид динозавров — Matheronodon provincialis. Археологи нашли останки животного на юге Франции. Matheronodon provincialis отнесли к семейству Рабдодонтидов — травоядных динозавров, которые обитали на всех континентах.

У Matheronodon provincialis были массивные челюсти, похожие на ножницы — с их помощью динозавр жевал жесткие волокнистые листья и стебли. Ученые предполагают, что динозавр питался растениями, которые другие травоядные динозавры не любили.

A post shared by rbinsmuseum (@rbinsmuseum) on Oct 26, 2017 at 6:43am PDT

Ученые обнаружили только часть челюсти динозавра и несколько зубов. Палеонтологи сделали реконструкцию черепа Matheronodon provincialis и предположили, что его зубы были острее, чем у других травоядных динозавров. Примерные расчеты показали, что длина его тела достигала 5 метров. Ученые надеются обнаружить и другие останки нового вида, чтобы больше узнать о его строении и рационе.