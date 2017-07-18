В Канаде обнаружили новый вид динозавров. Они выглядели как гигантские голуби

Канадские ученые обнаружили новый вид динозавров — Альбертавенатор.

Внешне динозавр был похож на большую птицу: он передвигался на двух лапах, а его тело было покрыто перьями. Также у животного были короткие крылья. Палеонтологи предполагают, что он жил в долине реки Ред-Дир около 71 миллиона лет назад.

По словам исследователей, обнаружить при раскопках кости небольших пернатых динозавров — большая редкость. «Нам невероятно повезло найти очень важный фрагмент черепа, который позволил выделить Альбертавенатора как новый вид», — рассказал профессор Дэвид Эванс из Королевского музея Онтарио. Эванс надеется, что в будущем ученым удастся обнаружить и другие части скелета Альбертавенатора.

Сначала ученые считали, что нашли останки Троодона — он также передвигался на двух лапах и питался как мясом, так и растениями. Однако в процессе анализа костей выяснилось, что это новый вид, так как череп Альбертавенатора значительно меньше троодонского. Длина тела Альбертавенатора достигала двух метров, а вес был около 60 килограммов.

Останки динозавра были найдены в провинции Альберта в 80-х годах. В 2017 году их повторно изучили и идентифицировали.