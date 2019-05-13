«Увидел маму, вот и прыгнул, чтобы обнять ее». Американец финишировал в забеге прыжком Супермена

Американец Инфинит Такер победил в беге на 400 метров с барьерами — и это несмотря на то, что последнюю часть дистанции спортсмен шел вторым, уступая своему сопернику Роберту Гранту.

Прямо перед финишем Такер выставил руки вперед и прыгнул плашмя, в последний момент обойдя конкурента. Такеру засчитали победу, так как правила он не нарушал (пересечение финишной прямой зафиксировали по торсу).

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«Просто я на финише увидел маму, вот и прыгнул, чтобы обнять ее», — пошутил Такер, комментируя свою победу на турнире SEC Outdoor Track & Field Championships 2019.

Его противник остался не в восторге от такой победы. «Если я выскажу свои мысли под запись, [тренер] выгонит меня из команды», — заявил Роберт Грант.

В 2017 году в другом соревновании по бегу на 400 метров с барьерами Такер занял второе место.