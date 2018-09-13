Усэйн Болт выиграл забег в невесомости. Теперь он самый быстрый человек на земле и в космосе
Восьмикратный олимпийский чемпион и самый быстрый человек на планете Усэйн Болт поучаствовал в челночных бегах в условиях невесомости и победил.
Соревнование прошло на модифицированном самолете Airbus Zero-G. За счет определенных маневров во время полета на лайнере возникла низкая гравитация.
Running in Zero Gravity @GHMUMM. #DareWinCelebrate #NextVictory 🚀 pic.twitter.com/5P5CACcLOx— Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) September 12, 2018
В забеге помимо Болта участвовали двое французов: астронавт Жан-Франсуа Кларвой и дизайнер Октав де Голль, разработавший бутылку, из которой можно пить шампанское в невесомости.
В ходе испытания Болт несколько раз коснулся ногами пола и кувыркнулся. Первоначально он отставал от остальных участников, но после сумел вырваться вперед.
Zero Gravity is a out of this world experience 🚀🚀🍾🍾 @GHMUMM #DareWinCelebrate #NextVictory pic.twitter.com/GNmf0PuQxu— Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) September 12, 2018
Уже после соревнований Болт сказал, что чувствует себя «ребенком в кондитерской» после того, как провел в невесомости около четырех минут.
Фото в анонсе: Benoit Tessier / Reuters / Scanpix / LETA