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шапито
Как развлекаются бродячие собаки? Могут поваляться в луже. А могут и поучаствовать в забеге (и почти победить!)
24 секунды
14:57, 23 мая 2019
В забеге на 100 метров, который 23 мая
проводили
в университете китайского города Иньчуань, поучаствовала бродячая собака. Пес совсем чуть-чуть отстал от победителя и в итоге занял второе место. Досталась ли ему какая-либо награда за это, не уточняется.
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