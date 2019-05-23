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шапито

Как развлекаются бродячие собаки? Могут поваляться в луже. А могут и поучаствовать в забеге (и почти победить!)

24 секунды
В забеге на 100 метров, который 23 мая проводили в университете китайского города Иньчуань, поучаствовала бродячая собака. Пес совсем чуть-чуть отстал от победителя и в итоге занял второе место. Досталась ли ему какая-либо награда за это, не уточняется.
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