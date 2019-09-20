У черепашонка Хеликса не работают задние лапы. Поэтому он катается на колесах от фингерборда 🐢🛹

Американец Рэнди Бетц из штата Делавэр работает представителем фармацевтической компании. В свободное время он занимается разведением черепах. Пару месяцев назад у Бетца появился черепашонок с деформированной спиной. Задние лапы у того были загнуты кверху и почти не работали.

Черепашонок, которого назвали Хеликсом, не мог нормально передвигаться, есть и общаться с другими черепахами. Хеликса планировали усыпить, но у Бетца, часто сталкивающегося с травмами спины по работе, возникла другая идея. Он приклеил к панцирю Хеликса колеса от фингерборда — и это сработало! Черепашонок научился быстро передвигаться, проблем с едой больше не возникало.

Бетц использует специальный безопасный клей. А когда колеса приходится снимать, он осторожно удаляет налипшие к панцирю комочки клея. Вот так:

В середине августа о Хеликсе сняли сюжет для местного телеканала. Ему зарегистрировали страницы в инстаграме и фейсбуке. У Хеликса даже появились фанаты — одни рисуют его…

… а другие «дорисовывают» своим татуировкам с черепахами колеса как у Хеликса.

Больше всех черепашонка любит младший сын Бетца. Он катает Хеликса на большом скейтборде.

За месяц черепашонок еще больше окреп. Хеликса продолжают баловать, например, недавно его снабдили новыми зелеными колесами.

Хеликс теперь принимает ванну вместе с другими черепахами.

Хозяева наконец выяснили, что, несмотря на врожденные травмы, внутренние органы Хеликса работают как положено. Для Бетца, его жены и детей это большая радость.

Максим Иванов