Верблюд все же попытался покинуть Омск 🐪

Встретить верблюда в Омске — обычное дело. Они вместе с коровами пасутся на лугах, их можно увидеть по дороге на рыбалку. Многие делают с ними селфи — животные не возражают. В общем, ничего необычного! Но не каждый верблюд осмелится покинуть Омск. Хотя один все же попытался — по трассе Омск-Ишим.

Верблюд гулял по дороге, игнорируя проезжающие мимо автомобили и грузовые фуры. Некоторые водители даже выходили из машин и фотографировали беглеца. На них он тоже не обращал внимание. Снимки верблюда опубликовали в паблике «Аварийный Омск». Неизвестно, удалось животному сбежать или нет.

Как предположили в комментариях, верблюд скорее всего принадлежит местным фермерам из села Яман в Крутинском районе Омской области. Вероятно, он просто отбился от других верблюдов.