«Как же так, мэр Омска Оксана Фадина?» На омской улице появились три «билборда» с призывом убрать снег

14 января в телеграм-канале «ОмГорСовет» появилась фотография трех табличек с надписями на красном фоне: «Снег не убирают — его сгребают в сторону», «Ответственных не увольняют — им платят премии», «Как же так, мэр Омска Оксана Фадина?». Очевидно, это было отсылкой к фильму «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».

«ОмГорСовет» сообщил, что таблички установлены на улице 6-я Шинная. Но в городском управлении дорожного хозяйства и благоустройства заявили, что не нашли их там, и предположили, что это «фотомонтаж». Вскоре в городе появились еще три «билборда» — уже на другой улице. «Вместо того, чтобы просто убрать снег», «Чиновники решили доказать, что табличек нет», «Как же так, мэр Омска Оксана Фадина?».

Директор омского управления дорожного хозяйства и благоустройства Владимир Казимиров не согласился с претензиями автора «билбордов». «Я считаю, что на отметку „хорошо“ мы работаем. <…> Мы уже на середину января вывезли 343 тысячи кубов снега. В прошлом году за этот же период убирали только 200», — сказал он «Комсомольской правде — Омск».

Городское издание NGS55 утверждает, что нашло организатора акции (его имя не раскрывается). Он заявил, что с помощью табличек хотел привлечь внимание мэрии к уборке снега на окраинах города. По его словам, пока «билборды» были установлены только на двух улицах, но жители Омска просили поставить их и в других местах. Продолжится ли акция, будет зависеть от качества уборки первых двух улиц, заявил автор «билбордов».