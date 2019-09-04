В Омске есть пешеходный переход через рельсы на газон ¯\_(ツ)_/¯

Помните трассу в никуда под Ярославлем? У Омска есть ответ — пешеходный переход в центре города, ведущий через рельсы прямо на газон перед жилым домом. На необычное решение департамента дорожного хозяйства обратили внимание пользователи местного паблика «Аварийный Омск».

На месте установлены все необходимые дорожные знаки. Вот только сам переход обрывается перед рельсами. При этом, судя по дорожным знакам, на самом деле переход заканчивается на участке с газоном.

Как сообщают авторы поста, жители звонили в администрацию Омска, но объяснений так и не добились.