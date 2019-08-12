«Моему удивлению не было предела, когда дорога закончилась». Под Ярославлем построили трассу в никуда

11 августа ярославец Максим Малкин ехал по участку трассы «Ярославль — Шопша» и обнаружил, что на подъезде к Ярославлю дорога внезапно закончилась, и «начался ад, протяженностью около 1 км» — с выбоинами и кочками. За два дня до этого чиновники отчитались о полном завершении ремонта дороги.

«Пишу этот текст и даже в голове не укладывается — как возможен такой идиотизм среди цивилизованного общества … если действительно не восстановленный участок не планируется ремонтировать, при таком раскладе, всю дорожную структуру нужно гнать поганой метлой со своих мест, ибо городу нужны умные светлые головы, а не бездельники-разгильдяи!» — эмоционально заканчивает свой пост Максим (орфография и пунктуация сохранены).

Местные СМИ сообщили, что в комментарии к посту пришел заместитель мэра Ринат Бадаев и пообещал, что для ремонта скоро выберут подрядчика, а работы завершатся «в этом году». На момент написания новости комментария Бадаева найти не удалось.