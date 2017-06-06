В Амурской области нашли трассу, которая заканчивается тупиком в лесу. Говорят, что так и надо

В Амурской области обнаружен участок федеральной трассы «Лена», который заканчивается тупиком в лесу. Местный житель восторженно рассказал о дороге на видео:

Смотрите, какая дорога великолепная! Классная, я на ней прохватываю на мотоцикле. И вот несешься, несешься, все классно, скорость 130, и кончается дорога, асфальт. И перед вами, господа, открывается просто лес. А еще ближе подойдешь — там просто трамплин. Здесь даже господа дорожники побеспокоились — вырубили несколько деревьев, чтобы, когда ты взлетишь с этой дороги, ты не в дерево влетел, а между деревьями, туда, подальше.

На видео видно, что в конце участка дороги, упирающейся в лес, установлен знак с указанием расстояния до ближайших городов.

АСН24 Амурская служба новостей / YouTube

Автор видеозаписи добавляет, что на этом участке постоянно происходят ДТП. Он показывает обломки машин, а также тормозной путь фуры.

АСН24 Амурская служба новостей

В ГИБДД заявили, что на этом участке дороги нет знаков «Движение запрещено» и «Тупик», а в конце участка — рядом с лесом — нет никаких ограждений.

Организация, управляющая трассой «Лена», пообещала «обставить» трассу дорожными знаками и водоналивными блоками «во избежание повторного появления компрометирующих видео».

Как объяснили в управляющей организации, участок дороги построили на будущее:

Автодорога имеет усовершенствованный тип покрытия, полностью обустроена средствами организации движения, нанесены линии разметки. Данный участок является тупиковым, сделан в ходе реконструкции с заделом на будущее спрямление в данном месте. Перед въездом на данный участок есть информационный знак с указанием направления движения по основной дороге.