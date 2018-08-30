«Россия 1» сделала репортаж о приезде Путина в благоустроенный Омск. И показала в нем ландшафтный парк в Москве

Телеканал «Россия 1» 28 августа показал сюжет о визите президента России Владимира Путина в Омск. В репортаже в частности говорилось о благоустройстве Омска и экологии.

«Город за последние годы сильно изменился, появились велодорожки, был отреставрирован исторический центр. Теперь здесь повсюду зелень», — говорил корреспондент.

В кадре показывались различные виды Омска, в том числе съемки с квадрокоптера. Но один из пользователей анонимного имиджборда «Двач» обнаружил, что не все из них действительно сделаны в городе.

«Россия»

«Я-то тут живу 20 лет и что-то, ***** [блин], не помню, чтобы у нас были такие живописные пейзажи. Омск — это ****** [чертова] страшная серая панельная застройка. Мне сразу стало интересно, что это, и в итоге мы накопали, что это Митино в городе Москва!», — написал один из пользователей форума.

В действительности на кадрах был показан ландшафтный парк в Митино. На телеканале «Россия 1» ошибку комментировать отказались.