Дональд Трамп (в каком-то смысле) стал художником. Но что он там рисует? То ли Путина на коне, то ли собачку в огне

Американский художник-консерватор Джон Макнотон нарисовал картину под названием «Шедевр» — с Дональдом Трампом в главной роли. В «Шедевре» американский президент изображен в виде художника в мастерской. Макнотон, которого называют неофициальным художником администрации Трампа, известен своими реалистичными картинами на темы политики и религии.

Автор описал свой «Шедевр» так: «Я верю, что Трамп покажет в будущем еще большую степень процветания, справедливости и американского влияния, чего раньше никогда не было. Как история запомнит президентство Дональда Дж. Трампа? Я считаю, что это будет считаться „шедевром“».

Больше всего вопросов вызывает картина на полотне: она вроде бы и дорисована, так как на нее наброшена ткань, а вроде бы и нет — ведь у Трампа палитра в руках (из которой торчит его палец). Что там изображено, тоже неясно — поэтому пользователи соцсетей предложили свои варианты.

Собачка из мема «This is fine»

Путин на коне

Еда из «Макдональдса»

Монтгомери Бернс из «Симпсонов»

Это не единственный портрет Трампа в коллекции Макнотона. На сайте художника можно найти календарь за 2020 год, в котором Трамп катается на мотоцикле, ловит рыбу, убивает змею, играет в американский футбол и освещает путь мореплавателям на лодке.