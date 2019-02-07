Школьник Джошуа Трамп уснул на выступлении Дональда Трампа. И проснулся знаменитым!

В школе 11-летнего Джошуа Трампа дразнили и называли «идиотом» из-за его фамилии — такой же, как у Дональда Трампа. Первая леди США Мелания Трамп узнала об этой истории и пригласила мальчика послушать выступление своего мужа в Конгрессе.

Во время речи американского президента школьник заснул. В этот момент Джошуа Трампа сфотографировали журналисты, позже снимки появились в соцсетях. Так мальчик стал символом движения против президента США.

Теперь он часть Сопротивления!

Фото в анонсе: Mandel Ngan / AFP / Scanpix / LETA