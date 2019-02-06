В США экономическое чудо, Россия нарушала договор о ракетах, без меня началась бы война с КНДР. Главное из обращения Трампа к нации

Leah Millis / Reuters / Scanpix / LETA

Президент США Дональд Трамп 5 февраля выступил в Конгрессе с ежегодным обращением к нации. Изначально его планировали на 29 января, но из-за блокировки работы правительства выступление было отложено. Вот главное, что сказал Трамп в своей речи.

Про экономику

За последние два года моя администрация предприняла стремительные и поистине исторические шаги для решения проблем, которыми лидеры обеих партий пренебрегали десятилетиями. Теперь мы первые по производству нефти и газа и впервые за 65 лет экспортируем энергоносители. В Соединенных Штатах сейчас экономическое чудо, и единственное, что может его остановить, — это дурацкие войны, политики и смехотворные партийные расследования.

Больше американцев, чем когда-либо, работают. Никто не выиграл больше от процветания нашей экономики, чем женщины, которые заняли 58% новых рабочих мест, созданных в прошлом году. У нас самая низкая в истории безработица среди афроамериканцев, американцев азиатского и латиноамериканского происхождения, а также среди граждан с ограниченными возможностями.

Про иммигрантов

Легальная иммиграция обогащает нашу нацию и бесконечно усиливает ее. А нелегальная, как никакая другая проблема, разделяет американский рабочий класс и американский политический класс. Богатые требуют открыть границы, потому что сами живут, окруженные стенами и телохранителями.

Про оборону

Мы начали полностью перестраивать нашу армию, потратили на это 700 миллиардов долларов в прошлом году и потратим 716 в этом. Мы никогда не будем извиняться за защиту наших интересов. Например, мы соблюдали договор о ракетах средней и меньшей дальности, а Россия — нет, и так много лет. Поэтому мы из него вышли. Может, нам стоит заключить новый, включив в него Китай и остальных.

Про Северную Корею

В рамках смелой новой дипломатии мы продолжим наши усилия по достижению мира на Корейском полуострове. Мы снова встретимся с Ким Чен Ыном во Вьетнаме 27-28 февраля. Если бы меня не избрали президентом, то, мне кажется, у нас сейчас была бы большая война с Северной Кореей. А так мы с Кимом договорились, и они не проводят ядерные испытания уже в течение 15 месяцев.

Про Иран

Чтобы коррумпированный диктаторский режим никогда не получил доступ к ядерному оружию, я вышел из ядерной сделки с Ираном. Это главный спонсор терроризма в мире. Мы не станем закрывать глаза и на то, что они угрожают геноцидом еврейскому народу, а у нас несколько месяцев назад произошло самое кровавое антисемитское преступление в истории США.

Про террористов

Мы собираемся разгромить остатки «Исламского государства». И договориться с . Я называю это подходом, основанным на принципах реализма, а не на отвлеченных доктринах, которые проваливались на протяжении десятилетий. Самые главные наши свершения впереди. Нас ждут крупнейшие победы.

обращение Трампа пересказал Дмитрий Карцев