В квартале от Белого дома в Вашингтоне просел грунт: полицейские временно приостановили движение, оградили образовавшуюся яму (а также зачем-то поместили в нее дорожный конус!) и рассказали об инциденте в соцсетях.

Это уже третий подобный случай, как будто связанный с Дональдом Трампом. Первый произошел в 2017-м (в поместье президента во Флориде), второй — в 2018-м (яма образовалась прямо на лужайке Белого дома).

В соцсетях обвалы грунта посчитали закономерностью — и предположили, что таким образом дьявол пытается привлечь внимание Трампа (кажется, безуспешно).