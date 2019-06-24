Платья с цветочным принтом и балетные пачки в мужской коллекции? Почему нет! Модельер Том Браун показал новую линию одежды (там есть сумка-такса!)

На Парижской неделе моды американский дизайнер Том Браун показал весенне-летнюю коллекцию своего бренда Thom Browne. Модели выходили на подиум в балетных пачках, остроносых ботинках и кринолинах. Образы дополняли объемные сумки в форме баскетбольных мячей и собак.

Вот как это выглядело:

Pixelformula / SIPA / Scanpix / LETA Pixelformula / SIPA / Scanpix / LETA

Pixelformula / SIPA / Scanpix / LETA Pixelformula / SIPA / Scanpix / LETA

Pixelformula / SIPA / Scanpix / LETA Pixelformula / SIPA / Scanpix / LETA

Pixelformula / SIPA / Scanpix / LETA Pixelformula / SIPA / Scanpix / LETA

Pixelformula / SIPA / Scanpix / LETA Pixelformula / SIPA / Scanpix / LETA

Pixelformula / SIPA / Scanpix / LETA Pixelformula / SIPA / Scanpix / LETA

Pixelformula / SIPA / Scanpix / LETA Pixelformula / SIPA / Scanpix / LETA

Тома Брауна называют «главным волшебником современной моды». Его коллекции всегда выглядят экстравагантно, а показы больше напоминают театральные представления. К примеру, в мужскую коллекцию осень-зима 2019 вошли меховые манжеты, теплые длинные юбки с нарисованными утками и серые сумки-таксы. А женщинам весной и летом 2019 года модельер предложил носить сетчатые балаклавы без прорезей для глаз, нагрудные сумки-свистки и дождевики с ананасами.