Кошмар на свадьбе: шесть женщин случайно пришли в одинаковых платьях

Жительница Сиднея Дебби Сперанца пришла на свадьбу друзей и обнаружила, что в этом же платье пришли еще пять гостий. Женщины не были подружками невесты и не сговаривались — просто они купили один и тот же наряд в одном и том же магазине.

You really should start a bridal registry so that your customers can enquire whether anyone else has purchased one of... Опубликовано Debbie Speranza 17 сентября 2017 г.

Сперанца вспоминает: «Мы с двоюродной сестрой пришли на ресепшн, увидели друг друга в одинаковых платьях и начали смеяться. Но затем зашла еще одна женщина. И еще одна. И еще одна». По ее словам, всего на свадьбе было около 200 человек.

Сперанца не была знакома с оставшимися четырьмя женщинами, пришедшими в таких же платьях (три гостьи были со стороны жениха, три — знакомые невесты). Некоторые из них сначала расстроились, но в итоге все осознали забавность момента. Женщины подружились и даже намекнули подружкам невесты, что готовы их заменить.