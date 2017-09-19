шапито

Кошмар на свадьбе: шесть женщин случайно пришли в одинаковых платьях

The Daily Telegraph
15:03, 19 сентября 2017

Жительница Сиднея Дебби Сперанца пришла на свадьбу друзей и обнаружила, что в этом же платье пришли еще пять гостий. Женщины не были подружками невесты и не сговаривались — просто они купили один и тот же наряд в одном и том же магазине.

You really should start a bridal registry so that your customers can enquire whether anyone else has purchased one of...

Опубликовано Debbie Speranza 17 сентября 2017 г.
«Вам нужно начать вести свадебный реестр, из которого клиенты узнавали бы, купил ли еще кто-нибудь такое же платье на то же самое мероприятие. Нет, мы не подружки невесты, просто гости».

Сперанца вспоминает: «Мы с двоюродной сестрой пришли на ресепшн, увидели друг друга в одинаковых платьях и начали смеяться. Но затем зашла еще одна женщина. И еще одна. И еще одна». По ее словам, всего на свадьбе было около 200 человек.

Сперанца не была знакома с оставшимися четырьмя женщинами, пришедшими в таких же платьях (три гостьи были со стороны жениха, три — знакомые невесты). Некоторые из них сначала расстроились, но в итоге все осознали забавность момента. Женщины подружились и даже намекнули подружкам невесты, что готовы их заменить.

У женщин интересовались, был ли инцидент постановочным. «Нас постоянно об этом спрашивали. Нет, это не была постановка, я клянусь. Я знала только одну из этих шести женщин», — рассказала Дебби Сперанца (англ. яз.).

The Daily Telegraph
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме