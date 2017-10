От картин на платьях до перформансов на показах Как мода становится искусством

Мода и изобразительное искусство

Переносить картины на одежду одними из первых пробовали модельер Эльза Скиапарелли и художник Сальвадор Дали. Они были близкими друзьями и вместе продвигали новаторские идеи сюрреализма. Одним из результатов их дружбы стала коллекция Schiaparelli 1937 года с украшениями, созданными по эскизам Дали, и платье в пол с красным поясом и рисунком омара на юбке. Другим знаковым сплавом моды и живописи стала коллекция коктейльных платьев с графичными рисунками Мондриана, созданная Ив Сен-Лораном в 1965 году. Эти образы до сих пор остаются важными символами эпохи 60-х.

Luke MacGregor / Alamy / Vida Press

Впоследствии дизайнеры все чаще и чаще вдохновлялись искусством. Так, например, на платьях Valentino угадываются части полотен Босха, сумки Louis Vuitton то пестрят горохом Яёи Кусамы, то полотнами Рубенса и Ван Гога в переложении Джеффа Кунса, на шарфах Alexander McQueen появляются черепа Дэмиена Херста, а платья Celine предстают репродукциями Ива Кляйна.

Узнать о сложностях перенесения картин на ткань можно из документального фильма «Dior и я», который рассказывает историю работы Рафа Симонса над первой кутюрной коллекцией Christian Dior: для платьев классического силуэта французского дома креативный директор использовал принт с картин Руби Стерлинга. Эту картину можно посмотреть на фестивале Art of Fashion 29 октября. Также в рамках фестиваля покажут «Первый понедельник мая» — фильм о закулисье Met Gala под руководством Анны Винтур, «Глаз должен путешествовать» — байопик культового обозревателя моды Дианы Вриланд и несколько лент с Берлинского фестиваля модного кино.

Мода и перформанс

Перенесением живописных образов на одежду дело не ограничивается. Многие дизайнеры вдохновляются и другими формами искусства. Так, в 1999 году Александр МакКуин выпустил на показ модель в белом платье. Она встала на крутящуюся стойку, а два робота распыляли на платье краску, превращая его в арт-объект. В 2012 году звезда перформанс-арта Марина Абрамович поучаствовала в рекламной кампании Givenchy, а в 2015-м срежиссировала весенне-летний показ модного дома. В 2017 году Moncler вместе с фотографом Энни Лейбовиц объединились с китайским перформансистом Лю Болином: для рекламной кампании «Скрываясь в городе» он загримировался так, что полностью сливался с окружающей средой.

Другой интересный пример переосмысления фотоискусства и перформанса показал один из главных моторов современной моды Демна Гвасалия в коллекции Vetements осень-зима 2017. Он выпустил на показ моделей в стереотипных образах: дама преклонного возраста в норковой шубе, классический панк, мужчина, напоминающий охранника в кожаной куртке, европейский турист с сумкой на поясе, работница банка в твидовом костюме. Как выяснилось позже, Демна использовал образы, показанные на выставке «Exactitudes» фотографа Ари Верслуиса и социолога Элли Эйттенбрук, посвященной стереотипам.

Узнать больше о том, что такое фэшн-перформанс, можно будет в ТРЦ «Галерея», где стилист Владимир Бордок представит шесть модных шоу, посвященных главным трендам предстоящего сезона. Все подиумные образы будут собраны из популярных марок одежды и аксессуаров из ТРЦ «Галерея». Там же будут расположены корнеры-витрины четырех авангардных российских дизайнеров-перформансистов: Turbo Yulia, Roma Ermakov, Venera Kazarova, Varenye Organizm.

Мода и политика

Модные дизайнеры, как и современные художники, остро реагируют на политические события в мире. Вместо того чтобы устраивать перформансы и инсталляции, некоторые из них выражают свою позицию в одежде. Так, выпускники английского колледжа дизайна Central Saint Martins все как один в сентябре 2016 года на своих показах в рамках Лондонской недели моды представили коллекции, посвященные «Брекзиту», рассказав о своем отношении к выходу Великобритании из Евросоюза. А после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США и его первых заявлений многие дизайнеры выразили протест новому президенту. Раф Симонс, который работает с Calvin Klein и живет в Америке всего год, провел показ под песню Дэвида Боуи «This is not America». Молодая марка Public School выпустила моделей в свитшотах с надписью «We need leaders» и в красных бейсболках «Make America New York», которые отсылали к агитационным кепкам команды Трампа.

Mark reinstein / Alamy / Vida Press

Не жалуют дизайнеры и новоиспеченную первую леди — Меланию Трамп. Марк Джейкобс, Дерек Лам и Том Форд категорично высказывались о том, что она «настолько прекрасна сама по себе, что может обойтись и без их платьев». Пример с другой стороны океана: в Великобритании дизайнеры уважительно относятся к премьер-министру Терезе Мэй. И она отвечает им взаимностью: носит лишь работы подданных Соединенного Королевства — Anya Hindmarch, Vivienne Westwood, Russell & Bromley, L. K. Bennett. Среди российских политиков громких удачных примеров отношения с модой еще слишком мало (если не считать блестящие ботинки Jimmy Choo Дмитрия Медведева и брюки Loro Piana Владимира Путина), но, возможно, молодое поколение привнесет в эту сферу чуть больше стиля и актуальных тенденций.

Так, в совет блогеров при Государственной думе недавно вошла Саша Спилберг. На фестивале Art and Fashion в Петербурге она выступит с речью о взаимопроникновении моды и искусства. Вместе с ней на эту же тему порассуждают Илья Башкатов (комьюнити Sila Sveta) и основатель проекта Art Basement Георгий Шоргин.

Мода и лозунги

Самый простой (и лобовой) модный способ выразить свое мнение по любому волнующему вопросу — написать его на футболке или другой вещи. Дизайнеры одежды переняли этот метод у художников-концептуалистов. Когда в 2016 году Мария Грация Кьюри стала первой в истории женщиной, возглавившей Сhristian Dior — один из самый известных французских домов моды, на ее дебютном показе модели вышли в футболках с надписью «We should all be feminist». Британский дизайнер с индийскими корнями Ашиш Гупта посещает свою родину примерно раз в полгода и выпускает лонгсливы с надписью «Immigrant», тем самым призывая не стесняться своего статуса. 18-летний дизайнер Кайла Робинсон выпускает футболки с надписью «Why be racist, sexist, homophobic or transphobic when you could just be quiet?», прославленные рэпером Фрэнком Оушеном. А последний показ Прабала Гурунга закрывали модели в футболках «Girls just want to have fundamental rights» и «This is what a feminist looks like».

CAMERA PRESS / Vida Press Russell Hart / Alamy / Vida Press

Мода и кино

Кино и мода бесконечно связаны, еще с эпохи золотого века Голливуда: шубы, бриллианты, черное платье Одри Хэпберн в фильме «Завтрак у Тиффани» и розовый бант на спине Мэрилин Монро — примеров, когда стиль с экрана описывает целую эпоху, очень много. Знаменитые дома моды настолько любят киноиндустрию, что порой непонятно, кто кем вдохновлялся. Когда в 2015 году вышел новый «Безумный Макс», Риккардо Тиши выпустил кожаные ботфорты и жилетки в Givenchy. Дэвид Линч объявил о перезапуске «Твин Пикса» — Умберто Леон и Кэрол Лим выпустили коллекцию Kenzo с зигзагами в красно-зеленых тонах. Влияние Уэса Андерсона на жизнь и мировоззрение Алессандро Микеле можно проследить по коллекциям Gucci последних двух лет. Да что уж говорить, летом 2017 года Николя Жескьер на одной из футболок Louis Vuitton предложил покупателям вспомнить сериал «Очень странные дела».

Andreea Angelescu / Vida Press

Кино не только вдохновляет дизайнеров, они все чаще используют видеоарт для показов и в рекламных кампаниях. Порой невозможно отличить промо модного бренда от артхаусной короткометражки. Так, Дэвид Линч снял Марион Котийяр в триллере про сумку Dior «Lady Blue Shanghai», Стивен Мейзел прорекламировал осеннюю коллекцию Lanvin, Ник Найт создавал ролики для Александра МакКуина, а Кеннет Энгер — для Missoni.

Увидеть своими глазами, как видеоарт взаимодействует с модой, можно в ТРЦ «Галерея» на фестивале Art of Fashion, который пройдет в Петербурге с 23 по 29 октября.