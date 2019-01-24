«Ступайте в ад» и «Я не стесняюсь, ты просто мне не нравишься». Дом моды Viktor & Rolf выпустил платья с мемными слоганами

Голландский модный дом Viktor & Rolf представил на Неделе моды в Париже весенне-летнюю коллекцию платьев с разными слоганами. Всего основатели марки Виктор Хорстинг и Рольф Снорен создали 32 платья. На них написано, например, «Прости за опоздание — не хотелось приходить» или «Не фотографируйте, пожалуйста». Помимо слов на платьях вышиты или нарисованы символы, популярные в массовой культуре вроде изображения листа марихуаны или .

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Дизайнеры Viktor & Rolf «перенесли коллекцию от кутюр на новый — потенциально вирусный — уровень», считают авторы издания о моде Fashionista. В американском Harperʼs Bazaar, в свою очередь, пишут, что представленные платья «превратят нас в ходячие мемы, которыми мы стремимся стать в год 2019 от Рождества Христова».

«Я не стесняюсь, ты просто мне не нравишься»

Caroline Blumberg / EPA / Scanpix / LETA

«Ступайте в ад»

«НЕТ»

«Меньше значит больше»

«Прости за опоздание — не хотелось приходить»

«***** [к черту] все, я еду в Париж»

«Сама себе муза»

«Пошел ***** [к черту]»

«Не плевать»