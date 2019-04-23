«Задумайтесь о масштабе прикола, который мы сделали». Слава КПСС внедрил тайного агента в команду Оксимирона

Кто такой Mr M? Узнать!

«Мы из Антихайпа» — ответ на совместный клип Оксимирона и баттл-рэперов из команды «Злые голуби», которых он обучал в четвертом сезоне шоу «Versus: Fresh Blood». Микси стал единственным «голубем», не участвовавшим в записи. Его отсутствие объяснили натянутыми отношениями с бывшими напарниками: в финале «Versus: Fresh Blood» Микси рассорился с «голубями» (всех задиссил — еще и показал голую задницу). Оксимирон в треке все равно заявил, что готов «накрыть стол» для каждого из своих учеников, в том числе и Микси.

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«Мы из Антихайпа» заканчивается куплетом некого Mr M: сперва исполнитель сидит перед зеркалом в голубиной маске. После он ее срывает — и под ней оказывается Микси!

Рэпер сразу же начинает диссить своего бывшего ментора: «Эй, оглянись, Оксимирон! Мы ***** [не уважали] тебя весь год». Микси заявляет, что все это время он был тайным агентом Славы КПСС и его товарищей по «Антихайпу» и что его внедрили в команду «Злых голубей». Также музыкант призывает «задуматься о масштабе прикола, который [они] сделали».

Ситуацию прокомментировал рэпер Смоки Мо — второй ментор «Fresh Blood», с чьей командой соревновались ученики Оксимирона.

Сам Оксимирон отнесся к клипу с юмором.