Завершился четвертый сезон рэп-баттла «Versus: Fresh Blood» с Оксимироном и Смоки Мо Там было все: поездки на лимузинах, жареные голуби и «Зеленый слоник»

Главная драма сезона — история рэпера Микси, который из фаворита превратился в изгоя

На отборах в команду «Голубей» Оксимирон первым взял 22-летнего томского рэпера Максима Югова, он же Микси. У Югова не было опыта в баттлах, но его заявка все равно понравилась Оксимирону. «Я очень хотел, чтобы этот чувак был в моей команде, хочу его развивать», — заявил рэпер на видео с отбора.

Во время первых выступлений Югов вел себя агрессивно, подходил к оппонентам и кричал им на ухо: «Я твой страх!» Его сравнивали с американским рэпером Дизастером (с ним в 2017 году соревновался Оксимирон); организаторы и зрители полагали, что он фаворит сезона. Вскоре музыкант начал продавать одежду с собственными слоганами.

Artem Arc

Однако с каждым следующим баттлом Микси выступал все хуже и хуже. Менторы сперва связывали это с излишней самоуверенностью, потом — с критикой, обрушившейся на Югова из-за неоправданных ожиданий, а также со странной реакцией на забытый текст (смотрите видео ниже).

Микси publicsvidosami

К концу сезона Микси окончательно превратился в изгоя, в котором разочаровался даже его собственный ментор. В финале Югов под музыку забаттлил против J.Makonnen, своего товарища по команде. Микси ругал «Злых голубей», выдавал нелепые строчки и демонстрировал публике голую задницу (ролик удалили и перезалили на канал «Версуса» уже отцензурированным).

Выступление Микси было настолько странным, что следующий баттл начался с обращения организаторов к участникам:

— У вас сейчас тяжелая задача. Вы должны сделать такое, чтобы перебить этот сумасшедший [баттл].

— Например, попасть в бит.