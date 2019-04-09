Завершился четвертый сезон рэп-баттла «Versus: Fresh Blood» с Оксимироном и Смоки Мо Там было все: поездки на лимузинах, жареные голуби и «Зеленый слоник»
Финал четвертого сезона ютьюб-шоу «Versus: Fresh Blood» вышел 7 апреля. Больше года 12 молодых и не слишком известных рэперов соревновались за миллион рублей. Впервые в истории проекта исполнителей разделили на две команды по шесть человек, а их кураторство поручили рэперам Оксимирону («Злые голуби») и Смоки Мо («Тигры»). Организаторы задумывали соревнование как войну стилей: Оксимирона заявили как эксперта по баттл-рэпу, а никогда не баттливший Смоки Мо — наоборот, должен был предложить свежий взгляд на жанр. «Медуза» рассказывает о четвертом сезоне самого популярного баттл-шоу в стране — и заодно рекомендует лучшие выступления сезона.
Внимание! В баттлах много мата и грубости. Если для вас это неприемлемо, посмотрите на детский паровозик, катающийся по Омску под песню Rammstein.
Четвертый «Fresh Blood» — это реалити-шоу с Оксимироном и Смоки Мо
Помимо, собственно, баттлов «Версус» публиковал ролики про командные встречи. Оксимирон водил учеников по магазинам одежды, катал на лимузине и устраивал им фотосессии; Смоки Мо кормил своих «тигров» жареными голубями и ходил с ними в тир.
Многие моменты с этих встреч становились материалом для следующих баттлов. Скажем, над командой Оксимирона неоднократно подшучивали из-за того, что участников одевал их богатый ментор — как в фильме «Красотка» с Джулией Робертс.
Были эксперименты и приглашенные гости — например, актер Владимир Епифанцев из «Зеленого слоника»
На командных встречах Епифанцев философствовал и учил поведению на сцене. Гнойный троллил и зачитывал советы, как пережить расставание, а его давний идеологический враг рэпер Jubilee фристайлил с участниками сезона и Оксимироном.
Организаторы запустили видеоблог «Стол», в котором обсуждали прошедшие выступления, на ходу меняя правила турнира. Судьи и менторы попытались ввести ограничение по времени на раунды, хотя раньше исполнители читали столько, сколько хотели. Позже эксперимент признали неудачным — и в итоге от таймера отказались.
На «Столе» судьи и менторы решили штрафовать участников за запинки на баттлах. Забытые тексты обходились в 20 тысяч рублей, которые вычитали из общего призового фонда; это не помогло — к концу сезона от миллиона рублей осталось 820 тысяч.
Главная драма сезона — история рэпера Микси, который из фаворита превратился в изгоя
На отборах в команду «Голубей» Оксимирон первым взял 22-летнего томского рэпера Максима Югова, он же Микси. У Югова не было опыта в баттлах, но его заявка все равно понравилась Оксимирону. «Я очень хотел, чтобы этот чувак был в моей команде, хочу его развивать», — заявил рэпер на видео с отбора.
Во время первых выступлений Югов вел себя агрессивно, подходил к оппонентам и кричал им на ухо: «Я твой страх!» Его сравнивали с американским рэпером Дизастером (с ним в 2017 году соревновался Оксимирон); организаторы и зрители полагали, что он фаворит сезона. Вскоре музыкант начал продавать одежду с собственными слоганами.
Однако с каждым следующим баттлом Микси выступал все хуже и хуже. Менторы сперва связывали это с излишней самоуверенностью, потом — с критикой, обрушившейся на Югова из-за неоправданных ожиданий, а также со странной реакцией на забытый текст (смотрите видео ниже).
К концу сезона Микси окончательно превратился в изгоя, в котором разочаровался даже его собственный ментор. В финале Югов под музыку забаттлил против J.Makonnen, своего товарища по команде. Микси ругал «Злых голубей», выдавал нелепые строчки и демонстрировал публике голую задницу (ролик удалили и перезалили на канал «Версуса» уже отцензурированным).
Выступление Микси было настолько странным, что следующий баттл начался с обращения организаторов к участникам:
— У вас сейчас тяжелая задача. Вы должны сделать такое, чтобы перебить этот сумасшедший [баттл].
— Например, попасть в бит.
Сезон был плохо организован
- Война стилей не удалась: участники делали обычный баттл-рэп, а команды отличались только названиями. Организаторы игнорировали основную идею сезона, которая должна была стать его главной особенностью.
- Да и вообще институт менторства не сработал, это признал и сам Оксимирон. Учителя почти не вмешивались в работу над текстами, их роль сводилась к мотивационным речам и попыткам убедить учеников перестать пить и начать готовиться к баттлам.
- Исполнители все время забывали текст. Даже в финале.
- Сезон получился слишком затянутым и пустым. За год участники успели несколько раз побаттлить друг с другом. К середине сезона все претензии были высказаны: рэперы утомились и начали повторяться.
- Между участниками не было реальных конфликтов, поэтому баттлы быстро превратились в декламирование скучно сформулированных претензий: долги участников, их возможные связи с полицией, наличие (или отсутствие) аттестатов о школьном образовании, критика строчек из предыдущих выступлений.
- В турнире участвовали 12 человек. В финал попали сразу шестеро (простите, в чем тогда смысл турнирной таблицы?). ¯\_(ツ)_/¯
Эпилог сезона — совместный клип Оксимирона и «Злых голубей»
После завершения сезона Оксимирон выпустил восьмиминутный клип на песню «Reality», записанную вместе с командой «Злых голубей». «Не буду врать, да, мне немного грустно, но для каждого из шестерых накрою стол свой», — читает рэпер.
При этом Микси — единственный, кто отсутствует в ролике. Это обыгрывается в клипе: участники массовки стоят с плакатами «Микси исчез».
Ментор объяснил это тем, что его протеже сам не захотел участвовать в съемках из-за напряженных отношений с бывшими товарищами. Югов все отрицает: говорит, дело в некомпетентности «Злых голубей» (что это означает, непонятно). В ответ на это менеджер Оксимирона попросила Югова замолчать и напомнила ему о долгах, которые он так ей и не вернул.
Какие баттлы стоит смотреть?
В четвертом сезоне «Fresh Blood» больше 50 выпусков. Мы отобрали пять наиболее удачных.
Династ против VityaBoVee
Одно из лучших выступлений Династа. Запомнится раундом с остроумными панчлайнами про сведение звука.
Palmdropov против Miles
19-летний участник «Злых голубей» Кирилл Palmdropov заработал славу главного алкоголика в сезоне. Ради соревнования с Miles он специально на время бросил пить. Во время баттла он притворился пьяным — и разыграл оппонента. Кажется, ему поверили вообще все, в том числе ведущий и участники противоположной команды.
Пиэм против Paragrin
Нервный баттл двух давних друзей, оказавшихся в разных командах. Оба ветераны баттл-рэпа, оба сильнейшие исполнители и фавориты сезона. Именно в этом выпуске прозвучит ставший мемом дисс на стиральную машину Paragrin, установленную напротив унитаза. «Я выглядел так, будто принял боевую позу в сумо», — читает Пиэм.
Пиэм против Miles
Опытный Пиэм против жившего в Австралии 19-летнего новичка под псевдонимом Miles, который отбивался как мог — и не позволял окончательно себя задавить.
Miles против Микси
Лучший баттл Miles за сезон. Схватка двух аутсайдеров, оказавшихся на дне турнирной таблицы. Miles упрекает соперника в том, что Микси, в отличие от него, упустил свой шанс — и не провел работу над собой, а сдался.
Бонус: выступление Palmdropov в финале
Баттл три на три, по итогам которого Кирилл Palmdropov выиграл сезон. Рэпер разделил половину своего приза между участниками обеих команд (Микси получил меньше остальных).