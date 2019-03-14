Новый (очень ностальгический!) трейлер фильма «Мстители: Финал». В нем наконец-то появляется Капитан Марвел

Marvel выпустила новый трейлер фильма «Мстители: Финал». Ролик наполовину состоит из отрывков предыдущих картин киновселенной: «Железного человека», «Первого мстителя» и «Войны бесконечности». В нем также появляется супергероиня Капитан Марвел. Она, как ожидается, поможет Мстителям победить злодея Таноса, уничтожившего половину Вселенной в предыдущей части.

Трейлер на русском

MARVEL Россия

Трейлер на английском

Marvel Entertainment

А вот как выглядит постер фильма.

Почитайте наш разбор этого трейлера.

В прошлом тизере показывали дрейфующего в космосе Железного Человека. В ролике появлялись Соколиный Глаз (он не участвовал в «Войне бесконечности») и Человек-муравей (в фильме «Человек-муравей и Оса» он попал в квантовый мир — и не мог оттуда выбраться).

В России «Мстители: Финал» выйдут 29 апреля.