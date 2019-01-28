Куинджи реально звали Архип? Во всем виноват Навальный? Только мемы (ехидные) про кражу картины «Ай-Петри. Крым» из Третьяковки

Вечером 27 января из Третьяковской галереи похитили картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». Злоумышленник снял картину со стены и — внимание! — просто ушел. На утро следующего дня МВД России заявило о поимке подозреваемого в краже. «Ай-Петри. Крым» тоже вернули; по предварительным данным, картина не повреждена.

Похищение картины Куинджи из Третьяковки Meduza

В соцсетях похищение картины Куинджи связали с политиком Алексеем Навальным, фильмом Эльдара Рязанова «Старики-разбойники» и песнями группы Queen.

Похищение картины Куинджи Botan Egg

В Третьяковской галерее неизвестный мужчина украл картину Куинджи Re Comandante

Кстати, а кто такой этот Куинджи?

Во всем виноват Навальный!