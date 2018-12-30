«Это же новый гимн России». Семен Слепаков записал песню про тяжелый год

Комик Семен Слепаков опубликовал на своем ютьюб-канале новую юмористическую композицию «Тяжелый год». В ней он поет про то, что уходящий год выдался тяжелым и доставил много проблем, но новый год обязательно должен принести россиянам счастье.

Внимание. В ролике звучит нецензурная лексика. Если для вас это неприемлемо, лучше посмотрите трогательное видео о неожиданных возвращениях родственников домой на Рождество.

Семён Слепаков: Тяжёлый год Семен Слепаков

Пользователи в комментариях к ролику уже заметили, что песня во многом напоминает новогодние речи президента, и даже провозгласили ее новым гимном России.

Вот некоторые из наиболее популярных комментариев:

«эта пестня хороша, начинай сначала»

«саундтрек моей жизни»

«ну вот. теперь буду слушать пока не задолбаюсь»

«так это же наш новый гимн России»

«смысл новогоднего обращения передан точно»

«кто Слепакову речь президента слил?»

«хочу чтобы эта песня была вместо поздравления Путина»

«мат тут к месту, а кто не понял тот хорошо устроился»

«теперь Путину и говорить нечего, все Слепаков сказал. Да и смысл говорить, если в голове будет эта песня»

«песня смешная, а ситуация страшная»