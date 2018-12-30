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шапито

«Это же новый гимн России». Семен Слепаков записал песню про тяжелый год

Meduza

Комик Семен Слепаков опубликовал на своем ютьюб-канале новую юмористическую композицию «Тяжелый год». В ней он поет про то, что уходящий год выдался тяжелым и доставил много проблем, но новый год обязательно должен принести россиянам счастье.

Внимание. В ролике звучит нецензурная лексика. Если для вас это неприемлемо, лучше посмотрите трогательное видео о неожиданных возвращениях родственников домой на Рождество.
Семён Слепаков: Тяжёлый год
Семен Слепаков

Пользователи в комментариях к ролику уже заметили, что песня во многом напоминает новогодние речи президента, и даже провозгласили ее новым гимном России.

Вот некоторые из наиболее популярных комментариев:

  • «эта пестня хороша, начинай сначала»
  • «саундтрек моей жизни»
  • «ну вот. теперь буду слушать пока не задолбаюсь»
  • «так это же наш новый гимн России»
  • «смысл новогоднего обращения передан точно»
  • «кто Слепакову речь президента слил?»
  • «хочу чтобы эта песня была вместо поздравления Путина»
  • «мат тут к месту, а кто не понял тот хорошо устроился»
  • «теперь Путину и говорить нечего, все Слепаков сказал. Да и смысл говорить, если в голове будет эта песня»
  • «песня смешная, а ситуация страшная»

Надо больше Слепаковых