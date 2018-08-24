Комик Семен Слепаков выпустил 24 августа клип «Побазарим за культуру», который он также называет на Сергея Шнурова. Фактически песня представляет собой ответ на песню «Ленинграда» «Не хочу быть москвичом», вышедшую неделей ранее.

Семен Слепаков «Побазарим за культуру (Шнуров diss)» Семен Слепаков

Стилистически два клипа также похожи: в обоих музыканты поют, катаясь на катерах по Москве (у Слепакова) и Санкт-Петербургу (у Шнурова). В обоих клипах вместо живого звука использована запись из студии — это особенно необычно для Слепакова, который обычно выкладывает на ютьюбе песни, записанные вживую.

Слепаков в «Побазарим за культуру» отвечает на слова Шнурова о том, что Санкт-Петербург лучше Москвы: комик утверждает, что в столице творческим людям лучше, приводя в пример Сергея Есенина и Александра Пушкина:

Здесь поменьше потрясений, что доказано не раз,

Здесь писал стихи Есенин, а повесился у вас.

И так, Серег, бывало часто. Пушкин, скажешь? Ну а **** [что]?

Человек в Москве венчался, а у вас его вальнули.

Комик также обвиняет Шнурова в продажности — тот, поется в песне, мчится в Москву «на любую халтуру».

«Не хочу быть москвичом» группы «Ленинград» Ленинград | Leningrad

Интересно, что в обеих песнях — и у Шнурова, и у Слепакова — перечисляются достоинства современной Москвы. Например, оба упоминают парк «Зарядье», открытый в сентябре 2017 года.

У Шнурова это выглядит так:

Все добро столовой ложкой под себя гребет не глядя.

И ведут велодорожки непременно в парк «Зарядье».

А у Слепакова так:

Коль в Зарядье к нам приедешь, не такая это драма:

Здесь в Москве, ты не поверишь, есть культурная программа.

И так:

А если вдруг захочешь ЗОЖа, есть коньки и самокаты,

Секс в «Зарядье» есть, Сережа, крепок мускулом пока ты.

Шнуров в своей песне также пел про «парк культуры и прогулок», по которому приходится гулять, программу реновации ( «сломаны пятиэтажки, в моде здания иные» ) и бесплатный Wi-Fi в городе, которого «*****» [очень много].

В ответе Слепакова тоже поется о парках ( «А мы тут, суки, строим парки , — боже мой, какая мерзость»), в которых «есть велодорожки, но бухать там можно тоже». Упомянув пробки в часы пик и асфальт, который «кладут все время», комик сразу же заключает: «Но местами — прям Европа» .

Клипы Шнурова и Слепакова вышли за несколько недель до единого дня голосования 9 сентября, на которых пройдут в том числе выборы мэра Москвы. На этих выборах у действующего мэра Сергея Собянина нет ни одного сколько-нибудь серьезного соперника.

Ранее в интернете появлялись анонимные видео, так или иначе поддерживающие Собянина на выборах: в одних рассказывали о его «подвигах» и «дорогих подарках» Москве (в их создании заподозрили видеоблогера Данилу Поперечного), в других — призывали «не класть» на выборы. Звезды шоу-бизнеса также массово поддерживали Собянина в своих соцсетях в конце мая 2018 года — вскоре после заявления действующего мэра о том, что он выдвинет свою кандидатуру на второй срок.