Данилу Поперечного обвинили в съемках роликов в поддержку Собянина. Видеоблогер пожаловался на «явный вброс»

Известный блогер и комик Данила Поперечный — автор анонимных пропагандистских роликов в поддержку предвыборной кампании мэра Москвы Сергея Собянина, утверждает основатель издания «Лапшеснималочная» Алексей Ковалев.

В своем расследовании журналист ссылается на анонимный источник в «законспирированной медиа-студии Поперечного». При этом Ковалев заплатил источнику деньги за переданную информацию. «Лапшеснималочная» еще в мае 2018 года разместила в фейсбуке пост с предложением поделиться информацией о создателях ролика «Любовница Собянина рассказала о дорогих подарках 16+». «Если вы работаете в этом [снявшем ролик] агентстве, то предлагаем $100 в криптовалюте на ваш выбор за слив», — говорилось в соответствующем объявлении. («Медуза» не платит источникам за информацию и считает такую практику неэтичной; вот единственное исключение из правил.)

По словам анонимного источника, студия Поперечного делала ролик про «любовницу Собянина», а также ролик «Собянин переоделся в медведя. Видео» (в нем мэр представлен современным Гераклом), готовила еще десяток видео, а также полнометражный анимационный фильм про действующего главу Москвы.

Ролик «Любовница Собянина рассказала о дорогих подарках 16+» Jona Lee

Ролик «Собянин переоделся в медведя» Jona Lee

Поперечный писал сценарии для этих роликов, а его партнером по проекту якобы был бывший пресс-секретарь прокремлевских молодежных организаций «СтопХам» и «Хрюши против» Илья Фадеев, утверждает источник Ковалева. Оба они, согласно базе данных СПАРК, также являются совладельцами школы видеоблогеров «Давай лайма». Всю информацию о студии Поперечного Ковалев подтвердил у второго источника, с которым связался под видом заказчика. «Медуза» ознакомилась с некоторыми другими — не опубликованными в расследовании — скриншотами из личной переписки Ковалева с источниками, которые также подтверждают связь Поперечного с авторами роликов.

Помимо агитационных роликов о Собянине Ковалев приписывает студии Поперечного авторство пропагандистского ролика, в котором оппозиционер Алексей Навальный сравнивался с Адольфом Гитлером. Источник «Лапшеснималочной» в студии Поперечного утверждает, что из-за скандала вокруг этого видео авторы «поспешили удалить все исходники и сам ролик».

Поперечный отреагировал на материал «Лапшеснималочной» в твиттере: «Эх, хотел на кремлевские бабусики покушать икорки черненькай со своей СЕКРЕТНОЙ СТУДИЕЙ ПРОПАГАНДЫ (в которой почему-то все знают, что я сценарист), но теперь не выйдет!» В комментарии TJournal он назвал расследование Ковалева «явным вбросом».

Ребяты, все - меня раскрыли!!! Эх, хотел на кремлевские бабусики покушать икорки черненькай со своей СЕКРЕТНОЙ СТУДИЕЙ ПРОПАГАНДЫ (в которой почему-то все знают, что я сценарист), но теперь не выйдет!

Жду видосики!!!https://t.co/3IpTQdr8f0 — Данила Поперечный (@Spoontamer) August 3, 2018

Данила Поперечный начинал свою карьеру как сценарист и аниматор в видеоблогерском объединении «Спасибо, Ева!» Он покинул проект, когда стало известно, что организация связана с прокремлевским движением «Наши». Многие считают Поперечного оппозиционным блогером, на его канал на ютьюбе подписаны почти два миллиона человек.