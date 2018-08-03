На север или на юг? Как объехать весь мирПартнерский материал
новости

Данилу Поперечного обвинили в съемках роликов в поддержку Собянина. Видеоблогер пожаловался на «явный вброс»

Лапшеснималочная
14:25, 3 августа 2018

Jona Lee / YouTube

Известный блогер и комик Данила Поперечный — автор анонимных пропагандистских роликов в поддержку предвыборной кампании мэра Москвы Сергея Собянина, утверждает основатель издания «Лапшеснималочная» Алексей Ковалев. 

В своем расследовании журналист ссылается на анонимный источник в «законспирированной медиа-студии Поперечного». При этом Ковалев заплатил источнику деньги за переданную информацию. «Лапшеснималочная» еще в мае 2018 года разместила в фейсбуке пост с предложением поделиться информацией о создателях ролика «Любовница Собянина рассказала о дорогих подарках 16+». «Если вы работаете в этом [снявшем ролик] агентстве, то предлагаем $100 в криптовалюте на ваш выбор за слив», — говорилось в соответствующем объявлении. («Медуза» не платит источникам за информацию и считает такую практику неэтичной; вот единственное исключение из правил.)

По словам анонимного источника, студия Поперечного делала ролик про «любовницу Собянина», а также ролик «Собянин переоделся в медведя. Видео» (в нем мэр представлен современным Гераклом), готовила еще десяток видео, а также полнометражный анимационный фильм про действующего главу Москвы.

Ролик «Любовница Собянина рассказала о дорогих подарках 16+»
Jona Lee
Ролик «Собянин переоделся в медведя»
Jona Lee

Поперечный писал сценарии для этих роликов, а его партнером по проекту якобы был бывший пресс-секретарь прокремлевских молодежных организаций «СтопХам» и «Хрюши против» Илья Фадеев, утверждает источник Ковалева. Оба они, согласно базе данных СПАРК, также являются совладельцами школы видеоблогеров «Давай лайма». Всю информацию о студии Поперечного Ковалев подтвердил у второго источника, с которым связался под видом заказчика. «Медуза» ознакомилась с некоторыми другими — не опубликованными в расследовании — скриншотами из личной переписки Ковалева с источниками, которые также подтверждают связь Поперечного с авторами роликов.

Помимо агитационных роликов о Собянине Ковалев приписывает студии Поперечного авторство пропагандистского ролика, в котором оппозиционер Алексей Навальный сравнивался с Адольфом Гитлером. Источник «Лапшеснималочной» в студии Поперечного утверждает, что из-за скандала вокруг этого видео авторы «поспешили удалить все исходники и сам ролик».

Поперечный отреагировал на материал «Лапшеснималочной» в твиттере: «Эх, хотел на кремлевские бабусики покушать икорки черненькай со своей СЕКРЕТНОЙ СТУДИЕЙ ПРОПАГАНДЫ (в которой почему-то все знают, что я сценарист), но теперь не выйдет!» В комментарии TJournal он назвал расследование Ковалева «явным вбросом».

Данила Поперечный начинал свою карьеру как сценарист и аниматор в видеоблогерском объединении «Спасибо, Ева!» Он покинул проект, когда стало известно, что организация связана с прокремлевским движением «Наши». Многие считают Поперечного оппозиционным блогером, на его канал на ютьюбе подписаны почти два миллиона человек.

Читайте также

Александр Филимонов

Александр Филимонов

новости

Как власти оправдывают повышение пенсионного возраста Самые яркие цитаты

3 минуты

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы