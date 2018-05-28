Мэр Москвы Сергей Собянин 26 мая объявил , что собирается участвовать в выборах главы города в сентябре 2018 года. За несколько дней до этого в инстаграме стали появляться посты с хэштегом #ЗаСобянина — в них музыканты, актеры и телеведущие хвалили Собянина и выражали ему поддержку. Косвенно Собянина поддержала даже Ксения Собчак, участвовавшая в выборах президента России как кандидат «против всех». «Медуза» выбрала самые интересные фрагменты из довольно однотипных постов звезд.

Иосиф Пригожин

Ну что, скоро сентябрь. Думайте обо мне только хорошо . Я буду голосовать #ЗаСобянина и вам советую. После съеденного в большом количестве моего любимого мороженого в ГУМе, пойду пешком в сторону дома и буду кайфовать от красоты нашего города.

A post shared by iosif prigozhin (@prigozhin_iosif) on May 23, 2018 at 7:53am PDT

Егор Крид

Хочу выразить respect общественному движению #ЗаСобянина за то, что Москва развивается и, точно, оставит неравнодушными всех туристов и жителей столицы😉

A post shared by Егор Крид (@egorkreed) on May 24, 2018 at 8:07am PDT

Лариса Гузеева

…Моя Москва, в которой я когда-то даже не мечтала жить. И с каждым годом этот город все прекраснее и современнее, потому что им занимается человек, которому не пох, зачеркнуто! Не все равно! Для тех, кто не в курсе — СС Собянин! А всем несогласным — чемодан, вокзал и далее в меру своих желаний и финансов. В общем, я счастлива здесь жить, а людям, тоскующим по прежнему градоначальнику — мой пламенный революционный привет! И да, вино тоже наше!!! Хочу, чтобы и дальше этот человек ( кто не в курсе — СС Собянин ) был Мэром!

A post shared by Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_) on May 23, 2018 at 6:52am PDT

Дмитрий Маликов

Вдруг нахлынули детские воспоминания… <…> С 5 до 18 лет шагал я вначале с бабушкой , потом один, а потом и поклонницы провожали… Эх, где мои осьмнадцать лет!

Но и сегодняшнюю Москву я очень люблю , руководство города много сделало в последнее время, чтобы #мояМосква стала одним из лучших городов на Земле!

A post shared by Дмитрий Маликов (@dmitriy_malikov) on May 24, 2018 at 7:22am PDT

Максим Галкин

С деятельностью мэра я также пересекся, когда, вдохновившись моей программой «Старше всех!», правительство Москвы в феврале начало беспрецедентный проект «Московское долголетие», об этом я еще обязательно вам расскажу, я активно участвую в этом важном для москвичей проекте, кстати, предвосхищая вопросы, на безвозмездной основе ( считаю обязательным это подчеркнуть ).

A post shared by Максим Галкин (@maxgalkinru) on May 23, 2018 at 2:03am PDT

Лена Темникова

Я сама лично страдала из-за пробок, связанных с заменой плитки. Это было реально тяжело. Но, когда теперь ты гуляешь по широким пешеходным зонам — понимаешь, какой это кайф. Да, может быть хотелось лучше и без пробок. Но итог — Москва преобразилась.

Раньше дорога от студии до дома занимала не меньше часа , сейчас же иногда получается и за 40 минут добраться (машин при этом становится только больше). Раньше об этом можно было только мечтать. Москва сегодня — это топ.

A post shared by Elena Temnikova / Темникова (@lenatemnikovaofficial) on May 27, 2018 at 9:06am PDT

Алена Водонаева

Когда твой ребенок взрослеет, и тем более начинает ходить в школу, то начинаешь узнавать о всех спортивных школах, секциях, и детских объектах в своем районе. И могу сказать, что в Москве их такое огромное количество, и они такие разные, что главная проблема не найти их, а проблема — выбрать из всего многообразия.

Сами школы все больше напоминают современные научные центры, а внутри это футуристические объекты по крутости сравнимые с новыми музеями и галереями 🔭🏛

A post shared by Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva) on May 26, 2018 at 4:13am PDT

Ольга Свиблова

Приятно, что неожиданно без свиты и без прессы Мэр Москвы С. С. Собянин может нагрянуть в музей. Посмотреть внимательно выставки и еще и помочь с ремонтом и строительством кафе , которого уже много лет ждут наши зрители. Накануне 8 Марта мы получили такой подарок.

A post shared by Olga Sviblova (@olga_sviblova) on May 24, 2018 at 3:50am PDT

Юлия Барановская

Помню, в какой-то момент я сказала друзьям-англичанам, когда они собирались ехать в Москву и расспрашивали меня о ней, что в их предстоящей поездке есть всего одна, но большая опасность. «Какая?» — спросили они. Я посмотрела на них и с улыбкой сказала: « Вы захотите остаться здесь жить !» Когда они вернулись, сказали, что я была абсолютно права.

A post shared by Yulia Baranovskaya (@baranovskaya_tv) on May 27, 2018 at 11:59pm PDT

Елена Малышева

Мэр Москвы человек особенный. Он мужчина! Немногословный, сдержанный. За него говорят не слова, а дела. Посмотрите, как изменилась московская медицина! Сегодня она такая же, как в Европе и Америке — доступная людям и бесплатная.

A post shared by Елена Малышева (@malysheva.live) on May 24, 2018 at 6:06am PDT

Алексей Ягудин

Спортсмен по своей сути всегда является максималистом. Мы бежим вперед и редко оглядываемся. Мы ставим себе большие задачи и постоянно находимся в стадии их решения. Так и в спорте, и в жизни. Но иногда необходимо оглянуться вокруг. Я оглядываюсь сегодня вокруг и вижу нереальную Москву.