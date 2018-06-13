«Тебе отвечает на юмор Рамзан». Семен Слепаков спел о Кадырове, глава Чечни ответил стихами

Рамзан Кадыров написал стихи в ответ на песню комика Семена Слепакова, в которой тот предложил назначить главу Чечни тренером сборной России по футболу.

Сатирическая композиция Слепакова «Оле-Оле-Оле» набрала за два дня более трех с половиной миллионов просмотров и остается на первом месте в трендах ютьюба. В песне Слепаков жалуется на плохую игру российских футболистов, которых не может заставить выигрывать даже Кадыров.

Семён Слепаков: Олé-Олé-Олé! Семен Слепаков

12 июня министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров в интервью радиостанции «Говорит Москва» назвал юмор Слепакова низкопробным и предложил тому извиниться перед сборной России и Рамзаном Кадыровым.

Однако сам глава Чечни позже в своем телеграм-канале написал, что песня ему понравилась и он «искренне посмеялся». Он также пригласил Слепакова в Грозный, чтобы вместе написать новую песню в поддержку сборной.

В качестве постскриптума Кадыров написал стихотворение для Слепакова «в его стиле».

И вроде как в глаз твое обращение

Не тронута бровь, прости, в сокращенье

Тебе отвечает на юмор Рамзан

Про Дзюбу, Египет и пармезан.

И слово мое тверже камня — не сыра,

За слово отвечу — ведь я, брат, Кадыров.

А брат называю — ты же с Кавказа,

Должен понять меня, видимо, сразу.

Далее Кадыров рассуждает о грозненской футбольной команде «Ахмат», в которой он «почти что ФИФА», а заканчивает стихотворение строчками про «пехотинцев для нашей страны» и обещанием во всем поддержать Россию.