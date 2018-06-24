Семен Слепаков и «Ленинград» записали песню о сборной России. Много мата, но это от счастья!

Комик Семен Слепаков и группировка «Ленинград» записали песню про победы сборной России. Вот она:

Осторожно. В песне много мата. Если для вас это неприемлемо, почитайте лучше про то, как иностранные фанаты путают Ростов с Ростовом-на-Дону, а Саранск с Пензой.

Семен Слепаков и Ленинград — Чемпионы Семен Слепаков

Слепаков и Сергей Шнуров извиняются, что не верили в сборную России, и называют игроков и тренера команды Станислава Черчесова чемпионами. «Но вы тоже, блин, жуки. Сколько нас водили за нос. Мол, с картошкой мы мешки», — недоумевают авторы песни.

В середине песни появляется и политический подтекст: «Наплевать, что поменяли возраст пенсионный. Настроенье нам подняли наши чемпионы».

В «Чемпионах» есть также отсылка к композиции Слепакова, записанной перед чемпионатом мира — в ней комик предлагал сделать тренером сборной России главу Чечни Рамзана Кадырова. В «Чемпионах» перечисляются люди, которые не верили в сборную, в их числе упомянут тот, кто «песню пел — о Рамзане».

Семён Слепаков: Олé-Олé-Олé! Семен Слепаков

Заканчивается песня Слепакова и «Ленинграда» предупреждением. «Только знайте, чемпионы. Стоит разик проиграть вам, сразу станете гондоны».