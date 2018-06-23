В Россию на ЧМ приехали тысячи иностранцев. Некоторым не повезло: они перепутали Ростов с Ростовом, Новгород с Новгородом и Саранск с Пензой

Ростов-на-Дону или Ростов Великий?

Футбольные болельщики из Швейцарии и Испании запутались в двух Ростовах и забронировали отели не там, где нужно. Сначала с проблемами в поисках гостиницы столкнулись швейцарцы: они приехали по нужному адресу в Ростове-на-Дону, но не нашли там отеля — оказалось, что он находится в Ростове Ярославской области. Там матчи чемпионата мира по футболу не проходят.

Спустя несколько дней таксист из Ростова-на-Дону вообще не смог найти адрес, по которому его попросили проехать болельщики из Испании, сообщил «Интерфакс». Потому что они тоже забронировали отель в неправильном Ростове!

Обеим группам туристов в итоге удалось найти жилье в городе, где проходил ЧМ, а центр развития туризма Ярославской области пригласил швейцарцев к себе в гости.

Нижний Новгород или Великий Новгород?

Бармен из Великого Новгорода Елена Сенчихина встретила двух аргентинцев, которые прилетели на матч Аргентина — Хорватия (он проходил в Нижнем Новгороде). Болельщики не только купили авиабилеты в неправильный город, но и сняли в нем квартиру — и, судя по всему, решили там задержаться на какое-то время.

«Парни так и сказали: перепутали города. Объяснить подробнее, как это случилось, знания языка им не хватило», — сообщила Сенчихина «Московскому комсомольцу». По ее словам, болельщики не выглядели расстроенными: «Они все время улыбались, смеялись и вообще были на позитиве!»

Вологда или Волгоград?

19 июня несколько болельщиков из Китая попытались уехать из Волгограда по билетам, в которым отправным городом значилась Вологда. Они искали на вокзале свой поезд, но по очевидным причинам не смогли его найти.

Туристам объяснили, что Вологда и Волгоград находятся в полутора тысячах километров друг от друга — и помогли купить билеты на нужный поезд.

Саранск или Пенза?

Мэр колумбийского города Флоридабланка с женой прилетел в Россию, чтобы поболеть за родную сборную в матче против Японии. Матч прошел 19 июня в Саранске, но супруги забронировали отель в Пензе.

Озадаченных колумбийцев заметил житель Саранска Антон Лебедев, работающий переводчиком во время чемпионата мира. Он рассказал «Интерфаксу», что колумбийцы стояли на парковке в замешательстве, потому что не могли найти свой отель.

Как выяснил Лебедев, пара думала, что Пенза — это пригород Саранска, и забронировала гостиницу там. На самом деле между городами более 100 километров. Он отвел болельщиков к себе домой; на следующий день после матча супруги отправились в Москву, а оттуда вернулись в Колумбию.

Саранчанин рассказал, что дома у него туристы заметили банку кофе с надписью «Колумбия». «Они удивленно предположили, что кофе привезен из заграничного магазина, но мы им сказали, что такие банки продаются в каждом супермаркете России», — добавил он.

Бонус: турпоездка в ДНР

Группа болельщиков из Швейцарии, которые добирались до Ростова-на-Дону на микроавтобусе, не перепутали города. Они просто поверили навигатору и поехали через самопровозглашенную Донецкую народную республику.

Как рассказала Анна Домбровская, встретившая туристов по пути, швейцарцы планировали переночевать в городе Амвросиевка недалеко от Донецка, столицы ДНР. Домбровская рассказала, что помогла туристам «выехать из опасной зоны и найти другой, более безопасный путь в Ростов-на-Дону».