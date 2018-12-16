Санта-Клаус борется с тоталитарным режимом: фрагмент комикса «Клаус»

В издательстве fanzon вышел комикс сценариста Гранта Моррисона («Все звезды. Супермен») и художника Дэна Мора «Клаус». Это переосмысление мифа об американском Деде Морозе: главный герой — не полный добродушный старик, а настоящий супергерой, который в одиночку бросает вызов диктатуре. Во многом Клаус похож на Бэтмена — он прячется в темноте, запугивает охрану, устраняет противников по одному (а иногда — с помощью своего ручного волка!). «Медуза» публикует фрагмент комикса.













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