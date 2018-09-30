В издательстве Jellyfish Jam выходит первый том фэнтезийного комикса «Она — Монстр» от сценаристки Марджори Лью («Темный Росомаха») и художницы Саны Такеды («Мисс Марвел»). История девушки по имени Майка Полуволчица, внутри которой дремлет неконтролируемый кровожадный монстр, завоевала две премии «Хьюго». Также Лью стала первой женщиной, получившей премию Айснера за лучший сценарий. «Медуза» публикует фрагмент комикса.