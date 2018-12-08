Драма о разведенном мизантропе. Он портит всем жизнь (и винит в этом других) Фрагмент графического романа «Уилсон»

В издательстве Jellyfish Jam вышел графический роман «Уилсон», написанный и нарисованный Дэниелом Клоузом, автором комиксов «Призрачный мир» и «Пэйшенс». Главный герой, чьим именем названа книга, разведенный (и очень склочный) мизантроп. На каждую страницу комикса приходится какое-нибудь событие из жизни этого персонажа: случайная встреча, разговор в самолете, даже смерть близкого человека. Роман вдохновлен личным опытом Клоуза: он придумал Уилсона, сидя в больничной палате рядом с умирающим отцом. В 2017 году по мотивам комикса вышел одноименный фильм с Вуди Харрельсоном. «Медуза» публикует фрагмент комикса.













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