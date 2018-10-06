«Танос: Откровение бесконечности»: философская притча про главного врага Мстителей Фрагмент комикса на «Медузе»

В издательстве «Параллель комикс» выходит комикс «Танос: Откровение бесконечности», написанный и нарисованный Джимом Старлином. Старлин — создатель безумного титана по имени Танос (именно с ним сражались Мстители в фильме «Война бесконечности») и один из важнейших сценаристов и художников Marvel. Его истории определили то, как выглядит космос и его обитатели в комиксах издательства. «Откровение бесконечности» — это история, сочетающая в себе яркую и шумную супергероику с символизмом, философией и размышлениями о ключевых вопросах мироздания. И в этот раз именно Таносу придется спасти всех от того, чем грозит слияние двух параллельных вселенных. «Медуза» публикует фрагмент комикса.