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«Танос: Откровение бесконечности»: философская притча про главного врага Мстителей Фрагмент комикса на «Медузе»

Meduza
14:17, 6 октября 2018

В издательстве «Параллель комикс» выходит комикс «Танос: Откровение бесконечности», написанный и нарисованный Джимом Старлином. Старлин — создатель безумного титана по имени Танос (именно с ним сражались Мстители в фильме «Война бесконечности») и один из важнейших сценаристов и художников Marvel. Его истории определили то, как выглядит космос и его обитатели в комиксах издательства. «Откровение бесконечности» — это история, сочетающая в себе яркую и шумную супергероику с символизмом, философией и размышлениями о ключевых вопросах мироздания. И в этот раз именно Таносу придется спасти всех от того, чем грозит слияние двух параллельных вселенных. «Медуза» публикует фрагмент комикса.

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