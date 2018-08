В комиксах Marvel идут новые «Войны бесконечности»: Таноса уже убили, а Гамора теперь злодейка 😨

Внимание! В материале есть спойлеры. Если вы не хотите их увидеть, посмотрите лучше, как редакция «Медузы» пытается повторить коронный жест футболиста Деле Алли (у нас ничего не выходит!).

Marvel обещает, что события «Войны бесконечности» повлияют на всю их комикс-вселенную

В комиксах Marvel началось новое — «Войны бесконечности» («Infinity Wars»). Герои и злодеи со всего мира охотятся за Камнями бесконечности — артефактами, которые наделяют своих владельцев почти безграничной властью над временем, пространством, разумом, силой, душой и реальностью. Одни хотят спрятать Камни от чужих рук, другие — использовать, чтобы спасти мир от надвигающейся катастрофы, которая уничтожит миры и их обитателей. Третьи пытаются отомстить обидчикам или просто жаждут заполучить больше могущества.

«Войны бесконечности» — это не один комикс, а целая серия. Ее сюжет начался в другой серии под названием «Стражи Галактики» («All-New Guardians of the Galaxy», позже переименована в «Guardians of the Galaxy») и продолжился в «Отсчете до бесконечности» («Infinity Countdown»). Marvel обещает, что кроссовер станет одним из самых масштабных за всю историю комикс-вселенной, а его события повлияют на всех существующих персонажей, в том числе тех, кто не участвует в охоте за Камнями.

Комиксы основной серии «Войн бесконечности» будут выходить раз в месяц вплоть до декабря 2018-го (сейчас доступны всего два выпуска). Их события затронут и другие серии Marvel.

Это очень мрачный комикс, который сильно отличается от фильма «Война бесконечности» (хотя сюжет похож)

В «Отсчете до бесконечности» выяснилось, что защитники Вселенной уже проиграли. Вне страниц комиксов персонажи сотню раз пытались предотвратить будущее, в котором гибнут почти все супергерои Marvel, и у них ни разу не получилось. Поэтому злодей Канг Завоеватель и герой Адам Уорлок решают воспользоваться единственным вариантом, который они еще не пробовали, — отправиться в прошлое и самим завладеть Камнями.

В кино Танос жертвовал своей дочерью Гаморой ради Камня Души — тут же Гамора сама становится одним из главных злодеев. В первых выпусках она скрывает лицо под капюшоном, называет себя Реквиемом и пытается воссоединиться с частицей себя, заточенной в Камне Души. Также Гамора завладевает Камнем Силы и вставляет его в меч (так его мощью удобнее пользоваться). С его помощью она обезглавливает Таноса, отражает атаку Мстителей и без раздумий убивает своего возлюбленного — Звездного Лорда из Стражей Галактики, которого затем с помощью Камня Времени спасает Доктор Стрэндж. С каждым выпуском Гамора все сильнее напоминает отца. Ее даже преследуют видения, в которых является Танос, — герои предполагают, что он мог «запрограммировать» дочь.

При этом об опасности, которая грозит Вселенной, пока ничего неизвестно — Мстители, Стражи Галактики и их противники слишком сильно заняты собственными конфликтами.

Смерть Таноса — не самая крутая сцена в комиксе. Есть еще Дракс, играющий на саксофоне

Еще одна причина читать «Отсчет до бесконечности» и «Войны бесконечности» — это необычные события, которые происходят с разными персонажами. Вот самые интересные:

Стражи Галактики победили армию злобных Грутов.

Грут научился говорить!

Дракс отразил атаку инопланетян, играя на саксофоне с Камнем бесконечности внутри.

Злодей Галактус снова стал поработителем миров, а Серебряный Серфер — его подданным (с этого началась их история в комиксах Marvel).

Росомаха спрятал Камень Пространства в бачке унитаза, чтобы передать его клону Черной Вдовы.

Робот Альтрон задумался — а не воскресить ли ему Дэвида Боуи с помощью одного из Камней?

Мир Душ, в котором заключены сущности некогда живших во Вселенной созданий, из утопии превратился в пустыню с монстрами.

Локи встретил «успешного» себя из параллельной реальности — с молотом Мьельниром (обычно им пользуется Тор) и Камнями бесконечности.

Доктор Стрэндж попытался собрать владельцев Камней бесконечности, чтобы мирно обсудить с ними дальнейшие действия, но все поругались и передрались.

Для тех, кто ничего не слышал о Серебряном Серфере Самый благородный герой Marvel «Серебряный Серфер. Притча»: фрагмент комикса на «Медузе»

Самое безумное — впереди. В «Войнах бесконечности» появятся гибриды супергероев, например — Железный Молот (Тор + Железный Человек)

В третьем, сентябрьском выпуске «Войн бесконечности» появятся гибридные супергерои — вероятнее всего, их «сольют» друг с другом при помощи силы Камней. Собственные серии комиксов появятся у Железного Молота (Тор + Железный Человек), Величайшего Солдата (Доктор Стрэндж + Капитан Америка), Арахнорыцаря (Человек-паук + Лунный Рыцарь), Призрачной Пантеры (Призрачный Гонщик + Черная Пантера) и других.

Marvel собирается написать истории этих персонажей, соединяя элементы биографий уже известных героев. Железного Молота, например, будут звать Старк Одинсон — тут он сын Всеотца. По сюжету его похищают Ледяные Великаны, которые хотят, чтобы он выковал для них броню. С помощью доспеха Старк дает отпор своим противникам и становится железным покровителем Асгарда. Не менее интересна история Стивена Роджерса. Во время Второй мировой войны его магией превратили в Величайшего Солдата — телесное воплощение духа Америки.