Самый благородный герой Marvel «Серебряный Серфер. Притча»: фрагмент комикса на «Медузе»

В издательстве «Параллель Комикс» выходит сборник «Жизнь и Смерть Серебряного Серфера». В него войдет два комикса про Норрина Радда — космического странника с планеты Зенн-Ла, известного как Серебряный Серфер (и как самого благородного героя Marvel). Первый комикс — «Притча» сценариста Стэна Ли и французского художника Жана «Мебиуса» Жиро — впервые вышел в 1988 году. Он рассказывает о попытках Серебряного Серфера защитить жителей Земли от Галактуса — пожирателя планет и миров, которому Радд служил ради сохранения родной планеты Зенн-Ла. «Медуза» публикует фрагмент комикса.





Сай Есенбаев

издательство «Параллель Комикс»

«Серебряный Серфер: Притча» — жемчужина супергеройских комиксов. Ее создали два революционера в жанре — Стэн Ли, автор большинства героев Marvel, и Жан «Мебиус» Жиро, легенда французских комиксов. Их «Притча» — потрясающий комикс, который говорит о нестандартных для жанра вещах: свободе, религии и власти. Чтобы сделать издание аутентичным, при работе над оформлением и переводом комикса мы сотрудничали с издательством Zangavar, которое уже выпускало книги Жиро в России.

«Серебряный Серфер» — часть линейки «Marvel — Избранное». Мы собираем ее из комиксов про супергероев, способных изменить представление о жанре, который постоянно воспринимается, как нечто низкое.

Владимир Морозов

издательство Zangavar

«Притча» Мебиуса — прыжок французского гения за пределы себя. Жан Жиро выступает на чужом поле супергероики, но делает это виртуозно и круто, ведь очевидно, что образ самого Серфера абсолютно «мебиусовский»: распарывающий своей доской, как бритвой, ткань вселенной, странник-одиночка со сложным и противоречивым внутренним миром, пребывающий в непрерывном поиске баланса.