Посмотрите на прототип гигантского мультикоптера Kitty Hawk Flyer (он может перевозить человека!)

Компания Kitty Hawk, которую создал и финансирует сооснователь Google Ларри Пейдж, показала прототип мультикоптера, способного перевозить человека.

Kitty Hawk

Одноместный аппарат оснащен 10 винтовыми электрическими двигателями, работающими от литий-полимерных аккумуляторов.

Аппарат Kitty Hawk Flyer (название Flyer носил первый самолет братьев Райт), пишет Bloomberg, способен развивать скорость до 20 миль в час (32 км/ч) и подниматься с пассажиром на высоту до трех метров.

Kitty Hawk

Kitty Hawk пока не сообщает, когда Flyer поступит в продажу и сколько будет стоить.

Корреспондент телеканала CNN уже успела опробовать новый летательный аппарат и поделиться впечатлениями.