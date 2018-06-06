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Посмотрите на прототип гигантского мультикоптера Kitty Hawk Flyer (он может перевозить человека!)

Flyer
14:56, 6 июня 2018
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Компания Kitty Hawk, которую создал и финансирует сооснователь Google Ларри Пейдж, показала прототип мультикоптера, способного перевозить человека.

Kitty Hawk

Одноместный аппарат оснащен 10 винтовыми электрическими двигателями, работающими от литий-полимерных аккумуляторов.

Аппарат Kitty Hawk Flyer (название Flyer носил первый самолет братьев Райт), пишет Bloomberg, способен развивать скорость до 20 миль в час (32 км/ч) и подниматься с пассажиром на высоту до трех метров.

Kitty Hawk

Kitty Hawk пока не сообщает, когда Flyer поступит в продажу и сколько будет стоить.

Корреспондент телеканала CNN уже успела опробовать новый летательный аппарат и поделиться впечатлениями.

Помимо проекта Flyer компания Kitty Hawk занимается созданием двухместного летающего такси Cora. О начале испытаний Cora компания объявила в марте.

Летающие машины!

Фото в анонсе: Kitty Hawk

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Фото в анонсе: Kitty Hawk

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