шапито
Посмотрите на прототип гигантского мультикоптера Kitty Hawk Flyer (он может перевозить человека!)
Компания Kitty Hawk, которую создал и финансирует сооснователь Google Ларри Пейдж, показала прототип мультикоптера, способного перевозить человека.
Одноместный аппарат оснащен 10 винтовыми электрическими двигателями, работающими от литий-полимерных аккумуляторов.
Аппарат Kitty Hawk Flyer (название Flyer носил первый самолет братьев Райт), пишет Bloomberg, способен развивать скорость до 20 миль в час (32 км/ч) и подниматься с пассажиром на высоту до трех метров.
Kitty Hawk пока не сообщает, когда Flyer поступит в продажу и сколько будет стоить.
Корреспондент телеканала CNN уже успела опробовать новый летательный аппарат и поделиться впечатлениями.
Помимо проекта Flyer компания Kitty Hawk занимается созданием двухместного летающего такси Cora. О начале испытаний Cora компания объявила в марте.
Фото в анонсе: Kitty Hawk